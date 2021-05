Proost! Dronken corona-Belgen vieren heropening terrassen iets té hard: ‘Het leek wel oudejaarsnacht’

Op de dienst Spoedgevallen van ZNA Stuivenberg, een vooraanstaand ziekenhuis in Antwerpen, hebben ze gemerkt dat de terrassen in België weer zijn heropend.



Santé! Afgelopen zaterdagnacht werd de afdeling Spoedgevallen van het ziekenhuis ineens behoorlijk druk. ‘Een tiental’ mensen kwam met alcoholintoxicatie binnen gestrompeld. Dat meldt De Morgen: “Sommige mensen hebben de heropening van de terrassen behoorlijk hard gevierd (…) We merken dat een spoeddienst midden in de stad daar gevoeliger voor is,” zegt Tom Van de Vreken van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) bij Radio 2.

Het ziekenhuis werd niet overladen met dronken Belgen, dus het bracht de capaciteit van het ziekenhuis op geen enkel moment in gevaar. Maar het werd door Van de Vreken wel vergeleken met oudjaarsnacht. Want bedenk wel: dit zijn alleen nog maar de mensen die het écht te bont hebben gemaakt. De groep die net een glaasje minder heeft gedronken, óf wellicht gewoon beter tegen (enorme hoeveelheden) alcohol kan, is natuurlijk nog veel groter.

Het lijkt er dus op dat de Belgen, in Antwerpen althans, aan een ware inhaalslag zijn begonnen. Het is in ieder geval overduidelijk dat ze maar wat blij zijn dat de terrassen daar ook weer zijn heropend. En na een paar keer weer even flink gebruik te hebben gemaakt van de teruggekregen vrijheid, wordt dat vanzelf wel weer uitgebalanceerd met ook een stukje verantwoordelijkheid.