PVV dient Kamervragen in over “weggeven” 50.000 paspoorten aan vreemdelingen

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower heeft op Twitter de lijst met Kamervragen gedeeld, getiteld: “PVV woest over weggeven 50.000 paspoorten aan vreemdelingen!”

Hier de betreffende tweet:

De schriftelijke vragen zijn gericht aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en gaan over het bericht dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het afgelopen jaar bijna 50.000 vreemdelingen de Nederlandse identiteit heeft gegeven.

De PVV vraagt zich met de eerste drie vragen af of de Syriërs (de grootste groep vreemdelingen) niet beter terug hadden moeten keren om hun land weer op te bouwen, zoals ook Denemarken doet.

De vragen daarna zijn gericht op het behoud van de Nederlandse cultuur. De PVV stelt namelijk dat “zoveel vreemdelingen de Nederlandse identiteit geven” gelijkstaat aan culturele zelfmoord, omdat “zij zelf een cultuur aanhangen die haaks staat op de onze”. Ook verzoeken zij stappen om de Nederlandse nationaliteit van deze mensen, waar mogelijk, alsnog in te trekken en de mensen uit te zetten. De PVV is namelijk bang dat dit anders leidt tot vervanging van de eigen bevolking.

En wanneer de staatssecretaris het daar allemaal niet mee eens blijkt te zijn, verzoeken zij haar om “Nederland een plezier te doen” en “zelf uw biezen te pakken en een enkeltje Syrië te kopen”.

Het is natuurlijk absoluut geen goede ontwikkeling dat bijna 50.000 vreemdelingen even de Nederlandse nationaliteit krijgen. Door gezinshereniging komt er dan misschien wel een verdubbeling of verdrievoudiging van dat aantal nog nareizen. Zelfs als je te maken hebt met Syriërs die wél relatief makkelijk zouden integreren (de christelijke achtergrond helpt daar enorm bij), dan doe je dat hele proces teniet door ze in zulke grote aantallen tegelijk op te nemen.

Het is wat dat betreft jammer dat de PVV er zo met gestrekt been ingaat door te roepen dat we hierdoor te maken krijgen met volksvervanging. Het was beter geweest om te wijzen op de maatschappelijke druk die zulke aantallen met zich meebrengt. Nu wordt de PVV namelijk weer in het verdomhoekje gedrukt (mede door dit op 4 mei te schrijven), waardoor het daadwerkelijke probleem niet wordt aangepakt.