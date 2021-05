PVV en VVD pakken Sigrid Kaag aan om belastinggeld naar Palestijnse ‘hulpinstanties’: ‘Opnieuw problemen!’

Zowel de VVD als de PVV eisen opheldering over de door minister Kaag (D66) hervatte ontwikkelingshulp aan Palestijnse instanties. De eerste keer belandde het geld bij een terreurgroep en controle op de geldstroom is erg lastig, dus waarom zou het nu wél goed gaan?

PVV-leider Geert Wilders dient waarschijnlijk vandaag een formele debataanvraag in, om minister Kaag (D66) ervan te weerhouden om Nederlands belastinggeld over te maken naar Palestijnse organisaties die banden onderhouden met terreurgroeperingen. Dat meldt Elsevier Weekblad.

Na het inwilligen van een verzoek van DENK-voorman Kuzu lijkt het erop alsof Kaag volledig afgaat op een papieren werkelijkheid, ondanks signalen uit de echte wereld die erop wijzen dat ontwikkelingshulp aan Palestijnse hulporganisaties toch echt in wapens wordt gestoken waarmee Israëliërs kunnen worden aangevallen. ‘Oeps, het geld kwam terecht bij terroristen, maar dít keer gaat het wél echt goed’, is de cynische samenvatting van het nieuwe beleid.

Zelfs oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) erkende bij omroep WNL dat het erg moeilijk is om controle te houden over besteding van het geld. Maar ook hij blijft slechts hameren op het strikt controleren van elke betaling. Niet op het opschorten van de bonussen voor terroristen en hun enablers.

Het enige wat het ministerie nog kan doen, is geen geld sturen, maar hulpmiddelen. Maar nee, dat gaat niet gebeuren. Minister Kaag lijkt helemaal niet geïnteresseerd te zijn in daadwerkelijke praktische oplossingenn en blijft dus vasthouden aan strakkere controles – een wassen neus.

Maar dat is dus een een schijnoplossing, omdat ze serieuze signalen heeft genegeerd. En dat is waar de PVV en de VVD haar nu over aan de tand willen gaan voelen, want ook zij hebben er maar bar weinig vertrouwen in dat de controles nu wél goed zullen en dat het geld niet opnieuw bij terreurorganisaties terechtkomt. Ik zou zeggen: prima. Pak die Kaag maar eens goed aan. Geen Nederlands belastinggeld naar terroristen!