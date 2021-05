PVV-leider Wilders deelt sneer uit aan Sigrid Kaag: ‘Ze heeft bloed aan haar handen en loopt lafhartig weg’

PVV-leider Geert Wilders noemt D66-leider Sigrid Kaag “lafhartig” nadat ze midden in een interview wegloopt. Vorig jaar werd bekend dat er twee Palestijnse terreurverdachten Nederlands belastinggeld hadden ontvangen. Iets wat Kaag toen als minister schoorvoetend moest erkennen, maar vandaag de dag wil ze hier nog steeds niet inhoudelijk op ingaan. Wilders noemt dit spottend “de nieuwe politiek van Kaag”.

De D66-politica werd aardig voor het blok gezet. Kaag kreeg de vraag toegeworpen of de familie van Rhina Shnerb al excuses had ontvangen van de demissionair minister. Rhina Shnerb was een 17-jarig Israëlisch meisje dat door een aanslag om het leven kwam door twee Palestijnse terroristen die beiden Nederlands subsidiegeld ontvingen.

Voor de PVV-leider was het onbegrijpelijk dat Kaag niet inging op de vraag. Waarop hij zei, “Ze heeft bloed aan haar handen en loopt lafhartig weg”.

Ze heeft bloed aan haar handen en loopt lafhartig weg. Dat is de nieuwe politiek van @SigridKaag. pic.twitter.com/daS0IQ4RPx — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 19, 2021

Kaag weigert in te gaan op de vraag en verwijst naar een lopend onderzoek, waarop ze pardoes wegloopt. Wilders heeft gelijk door spottend te vermelden dat dit de nieuwe politiek van Kaag is. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne wist D66 Kaag met veel bombarie neer te zette als het voorbeeld van ‘nieuw leiderschap’, maar dit blijkt natuurlijk één grote grap te zijn.

Kaag lijkt absoluut niet te willen breken met de oude bestuurscultuur in Den Haag. Sterker nog: ze loopt keer op keer weg van kritische vragen als het haar te moeilijk wordt. Inderdaad enorm lafhartig van haar.