PVV-leider Wilders steunt boodschap Ernst Kuipers: “Inderdaad verdere versoepelingen kunnen eerder!”

Ernst Kuipers, bekend als de Nederlandse ‘beddenbaas’ van ziekenhuizen, is van mening dat als de corona-opnames de komende week blijft dalen dat men dan opnieuw kan gaan versoepelen. PVV-voorman Geert Wilders steunt deze boodschap, hij zal dan ook een coronadebat aanvragen om zo snellere versoepelingen voor burgers én bedrijven te kunnen realiseren.

De versoepelingen van aankomende 19 mei waren nauwelijks nog officieel goedgekeurd door het kabinet of Kuipers begon al over de volgende versoepelingen. Hij is namelijk erg optimistisch over de toekomst, en extra versoepelingen zijn dus goed mogelijk met de huidige daling, aldus Kuipers in de Telegraaf.

Als de huidige daling zich doorzet, dan kan men ook gaan denken aan nieuwe versoepelingen volgende week, aldus de ‘beddenbaas’: “In de afgelopen drie dagen lag het gemiddelde aantal nieuwe opnames van coronapatiënten maar liefst 47 procent lager dan tijdens de piek van eind april, met inmiddels zelfs minder dan 200 nieuwe opnames. Als dat getal volgende week weer met bijna 50 procent is afgenomen, zijn nieuwe versoepelingen wat mij betreft dan al verantwoord.”

Wilders onderstreept het belang van de vroege versoepelingen. Het kabinet wil pas begin juni gaan kijken naar eventuele nieuwe versoepelingen. Maar volgens Wilders is het van belang om hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Het kan op een verantwoorde wijze eerder, en de zwaarbelaste ondernemers kunnen dit steuntje in de rug wel gebruiken.

Inderdaad verdere versoepelingen kunnen eerder! Het kabinet wil pas begin juni een besluit nemen maar dat moet dus eerder. Ik zal vandaag voor op korte termijn een nieuw Coronadebat aanvragen om snellere versoepelingen voor burgers + bedrijven te vragen!#coronadebat #corona pic.twitter.com/MRMIh47fuQ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 18, 2021

Wilders wil na de boodschap van Kuipers zo snel mogelijk een Kamerdebat over nieuwe versoepelingen. Hij zal vandaag al een aanvraag hiervoor doen.