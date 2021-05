PVV’er Martin Bosma gaat los op radicaal-linkse PvdA-hoogleraar: ‘Nepprofessor is in haar eigen zwaard gevallen’

Voor de camera van Omroep ON! haalt PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma hard uit naar PvdA-hoogleraar Sarah de Lange. Dit wanstaltige gedrocht beschuldigde PVV’ers ervan anderen te haten en Bosma specifiek een antisemiet te zijn. Maar wat bleek? Ze had zich vergist! De cijfers waarop ze zich baseerde toonden juist aan dat het PvdA’ers zijn die vol zitten met haat voor “de ander”! Bosma eist een excuus, en snel een beetje.

De Universiteit van Amsterdam heeft een leerstoel die betaald is door het wetenschappelijke bureau van de PvdA. Ja, echt. Een universiteit heeft een leerstoel waarvoor een politieke partij de rekening betaalt. Die leerstoel gaat over integratie, segregatie, etc., en dan natuurlijk van een radicaal-links perspectief. Anders zou de PvdA zo’n leerstoel niet financieren. Als hoogleraar is aangewezen Prof. Dr. Sarah de Lange. Dat professor doctor klinkt allemaal heel interessant en indrukwekkend, maar vergis je niet: het gaat gewoon om een radicaal-linkse activiste die haar leerstoel gebruikt om argeloze studenten te indoctrineren met haar radicale gedachtegoed.

Ernst Lissauer van Omroep ON! sprak over haar met Martin Bosma, Tweede Kamerlid voor de PVV. “Ja, de PvdA heeft een leerstoel gekocht met het doel om andere partijen zwart te maken. Dus die mevrouw heeft als opdracht te kijken naar ‘populisme’ en ‘rechts-extremisme.’ En wat ze doet is andere partijen demoniseren.”

Want onlangs hield ze een presentatie waarin ze beweerde – met behulp van statistieken, onderzoeken, etc. – dat PvdA’ers heel goede mensen zijn, terwijl PVV-kiezers juist verrot zijn tot op het bot. Oh ja, Wilders-kiezers zitten “vol haat” voor “de ander” en zo. Ze “ontmenselijken” mensen met andere denkbeelden, “en zijn snel geneigd tot geweld.”

Klinkt allemaal vreselijk. Maar er was een probleem. Want ze had gebruikte het grafiekje “precies verkeerd om,” aldus Bosma. “Het sloeg dus niet op PVV’ers, maar het sloeg op haar eigen partij, op PvdA’ers.” Juist die zitten “vol met haat, ontmenselijken en zijn geneigd tot geweld. Dus ze probeert ons te demoniseren maar ze is in haar eigen zwaard gevallen.”

Mevrouw de nepprofessor werd hierop aangesproken door twitteraars. Daar reageerde ze op door zoveel mogelijk mensen te blokkeren. Maar toen het een ware golf van verontwaardiging werd maakte ze opeens toch pas op de plaats. Er kwam iets van een excuusmomentje waarin ze toegaf de feiten verdraaid te hebben – volgens haar per ongeluk.

Maar opvallend is daarbij dat ze Bosma specifiek óók beschuldigde van “antisemitisme.” En dat is raar. Want Bosma heeft, zoals Lissauer ook duidelijk maakte, Hebreeuws gestudeerd, en is net als de hele PVV-fractie natuurlijk een loyale vriend van Israël. Nou kun je veel over antisemieten zeggen, maar niet dat ze van de joodse natiestaat houden. Vraag een échte Jodenhater maar, zoals Jasper van Dijk van de SP. Maar dat geheel terzijde.

Bosma is daar terecht woest over. Ja, hij heeft wat gezegd over George Soros, maar dat die man achter een hele bende slechte initiatieven zit, heeft niets van doen met zijn joodse achtergrond. Zelfs het NRC Handelsblad gaf onlangs toe dat hij voor een prikkie huizen in Arnhem had gekocht, om ze daarna met enorme winst te verpatsen – terwijl de middenklasse nog maar amper een woning kan betalen. Is dat dan ook een antisemitische krant, vraagt Bosma? En GroenLinks heeft daar vragen over gesteld. “Is GroenLinks dan ook antisemitisch?”

“Zo diep is de PvdA gezonken,” zegt Bosma volkomen logisch over die waanzinnige partij. “En zo diep is de Wiardi Beckman Stichting gezonken,” verwijzend naar het wetenschappelijke bureau van de socialisten. “Ze willen niet meer in dialoog … ze willen haten, ze willen demoniseren, en ze doen dat van belastinggeld.” Die kan Sarah de Lange in haar zak steken.