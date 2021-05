‘Schokkend: er is geen bewijs dat onze ‘handen stuk wassen’ ook maar één coronageval heeft voorkomen’

“We hebben onze handen misschien voor niets ‘stuk gewassen’, maar niemand die het hardop zegt.” Dat schrijft Volkskrant-wetenschapsredacteur Maarten Keulemans, die er op sociale media ook nog eens aan toevoegt: “Best schokkend en ongelooflijk: het bewijs dat al dat handen wassen ook maar één coronageval heeft voorkomen, is flinterdun.”

Keulemans gaat er in zijn artikel voor de landelijke krant stevig in, en omschrijft met een anekdote hoe onwaarschijnlijk het is dat via handen of oppervlakten een coronabesmetting wordt opgelopen: “Mededeling op een briefje dat ik zag bij de tandarts: ‘In verband met de coronamaatregelen kunnen wij helaas geen lectuur aanbieden’. Het vermaledijde virus zal immers toch maar via zo’n oude Privé, hup, je neus in kruipen, nietwaar?”

De redacteur gaat in zijn artikel dieper op de materie in, en stuit op een groeiende stapel academische artikelen over het coronavirus, maar: “In de wetenschappelijke literatuur zul je inderdaad geen enkel geval tegenkomen van iemand bij wie het coronavirus onomstotelijk via de handen is overgedragen, blijkt na wat speurwerk.”

Toch klinkt het dringende advies je handen schoon (of zoals premier Rutte het zegt: stuk) te wassen nog steeds overal, en worden wereldwijd winkelwagentjes vele keren per dag schoongepoetst. Vermoedelijk om niets. Keulemans concludeert dan ook uiteindelijk: veel thuis blijven, afstand houden en testen wanneer je klachten hebt. Dat zet in de bestrijding van Covid-19 allemaal veel meer zoden aan de dijk dan je handen wassen.