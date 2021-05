Slechts 12 maanden cel voor tiener ‘pedojagers’ na fatale mishandeling 73-jarige man

De rechtbank in Arnhem heeft slechts 12 maanden celstraf en jeugd-tbs opgelegd aan tieners die vorig jaar een 73-jarige man zó zwaar hebben mishandeld, dat hij overleed. Dat meldt RTL Nieuws.

De groep minderjarigen (tussen de 15 en 18 jaar oud) komt er met een zachte straf vanaf. De oudste twee ‘pedojagers’ hebben de hoogste straf gekregen. Opvallend is dat één van de knaapjes net een half jaar 18 was toen de dodelijke mishandeling plaatsvond en dat de rechtbank er om die reden voor koos om jeugddetentie toe te passen. De rest van de verdachten heeft alleen een voorwaardelijke celstraf gekregen.

De rechtbank in Arnhem bereikt hiermee echt het toppunt van slap straffen. Deze knaapjes voerden namelijk zeker tien ‘pedojachten’ uit en hebben uiteindelijk iemand doodgetrapt. Iemand die actief door deze tieners met een seksafspraak werd gelokt, en herhaaldelijk aangaf dat hij de jongen waarmee zij wilden dat hij af zou spreken te jong vond. Ook is uit onderzoek niet gebleken dat deze man eerder zulk soort afspraken had gemaakt.

Het lijkt er dus sterk op dat ze maar wat graag wilden dat de man wél een ‘pedo’ zou zijn, zodat ze lekker voor eigen rechter konden gaan spelen. Kortom: het lijkt er nou niet op dat deze knaapjes van hun fouten zullen gaan leren, alleen omdat ze een voorwaardelijke straf (van minder dan een jaar) boven het hoofd hangt.

De rechtbank lijkt echt heel hard zijn best te doen om deze jongens de hand boven het hoofd te houden. Er is namelijk “niet bewezen dat de jongens de man wilden doden”. De rechter zei echter wel: “Er is voor eigen rechter gespeeld, en dat neemt de rechtbank hen zeer kwalijk. De verdachten hebben iemand uitgelokt, zelf besloten dat diegene daarmee een pedo is, de straf bepaald en de straf ook zelf uitgevoerd.”

De man is overleden aan een aneurisma, die werd veroorzaakt door hun brute geweld. Hoe krijg je het voor elkaar om daar maar een paar maanden (voorwaardelijke) celstraf voor te geven? Kom nou toch…