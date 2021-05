Sylvana Simons: ‘Rutte schoffeert parlement door aangekondigde optreden bij Nieuwsuur’

“BIJ1 veroordeelt het aangekondigde media-optreden van demissionair premier Rutte in Nieuwsuur“, zo luidt het bericht op de website van de partij. Zij stellen namelijk dat Rutte “het redden van het eigen imago” belangrijker vindt dan eerst de Kamer te informeren over de gewenste bestuurscultuur.

Demissionair premier Rutte gaat vanavond aanschuiven bij tv-programma Nieuwsuur om uit de doeken te doen hoe de nieuwe bestuurscultuur eruit gaat zien. Sylvana Simons heeft behoorlijke kritiek op die zet van Rutte, omdat het wat haar betreft een volstrekt verkeerde volgorde is.

Zij vindt dat Rutte eerst het parlement maar eens goed moet gaan informeren over hoe hij de bestuurscultuur wil gaan veranderen en waar het heen moet. Dan kan de Tweede Kamer daarover beslissen en mag Rutte dáárná mooi gaan uitvogelen met welke partijen hij dat voor elkaar wil gaan boksen.

“Als meneer Rutte werkelijk tot doel zou hebben om het vertrouwen van de Kamer terug te winnen en zuiver om te gaan met onze broze rechtsstaat, had hij met zijn ideeën en voorstellen in de eerste plaats bij de Kamer aangeklopt. De Kamer zit echter niet bij Nieuwsuur in de studio en Nieuwsuur is niet onze plenaire vergaderzaal.”

Wat BIJ1 betreft is deze strategie van Rutte juist meer van hetzelfde: “Het feit dat het kabinet ervoor kiest via de media een charmeoffensief te openen, toont dat de oude bestuurscultuur nog lang niet is gestorven. De parallel tussen deze gang van zaken en het handelen van meneer Rutte en zijn kabinet in het toeslagenschandaal lijkt hiermee ernstig duidelijk. Weer gaat de populariteit van het kabinet voor op het informeren van de Kamer”, zo stelt Simons in haar brief aan de Kamervoorzitter.

De partij heeft hier inderdaad een punt en het lijkt er sterk op dat er in de praktijk niks zal veranderen aan de bestuurscultuur in Den Haag. Rutte gaat nu namelijk precies doen wat hij nou juist níét moet doen. En omdat het besef van dit stukje ironie bij hem nog niet is ingedaald, geeft dat geen goede hoop voor de toekomst.

En op zich is dat ook niet zo vreemd, want Rutte heeft zichzelf het onderwerp snel toegeëigend toen het hem uitkwam, terwijl de man die het probleem aankaartte, Pieter Omtzigt, al lange tijd ziek thuiszit (en precies vanwege die verziekte bestuurscultuur). Het is alsof een crimineel belooft vertrouwen in het rechtssysteem te herstellen, terwijl de rechercheur die hem in de kraag heeft gevat nu is geschorst en verloren op de bank ligt te herstellen.