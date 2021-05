Sywert van Lienden reageert op beschuldiging Volkskrant-artikel

“Mondkapjesslijter” Sywert van Lienden zou helemaal niet zo belangeloos zijn geweest als hij deed voorkomen. Volgens de Volkskrant zou hij flink hebben verdiend aan de mondkapjesdeal die hij met de overheid had gesloten. Van Lienden reageert nu eindelijk zelf op de aantijgingen.

Hier zijn tweet met een link naar de complete reactie:

Voor wie niet naar Twitdoc wil gaan: pic.twitter.com/i2NbztYPpR — Sywert van Lienden (@Sywert) May 17, 2021

In de reactie staat hoe de deal tot stand is gekomen, voor welke constructie is gekozen en dat alles goed en wel is verlopen binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Hartstikke mooi, maar: heeft Van Lienden hier nou flink aan verdiend?

Nergens wordt echt een duidelijk antwoord gegeven, dus enige argwaan is terecht. Uit de volgende citaten blijkt dat er wel degelijk flink op verdiend kon worden:

“Op verzoek van het LCH heeft Stichting Hulptroepen Alliantie een voorstel opgesteld voor assistentie richting het LCH aan het ministerie van VWS (…). Dit heeft Stichting Hulptroepen Alliantie op non-profit basis voorgesteld. (…) Er is in samenspraak gekozen voor een alternatieve entiteit om een veelvoud aan redenen.”

De non-profit stichting werd ingeruild voor “een alternatieve entiteit”, een Relief Goods Alliance BV dus.

“Alle prijzen zijn via open calculaties tot stand gekomen, die gedeeld zijn met het ministerie. Deze bestonden uit productiekosten plus een post om risico’s op te vangen. Hierbij werd de gehanteerde prijs vergeleken met interne LCH-benchmarks o.b.v. actuele marktprijzen en actuele marktrisico’s.”

Als de deal een succes was en er dus uiteindelijk geen risico’s opgevangen hoefden te worden, wat is er dan met het geld uit die post gebeurd?

Volgens deze twitteraar komt die risicopost gewoon neer op de winstmarge:

En ook een ander vraagt zich af of deze reactie wel volledige openheid geeft:

Deze bedrijfseconoom verschaft verdere opheldering:

Het is voor iedereen in ieder geval duidelijk dat de deal via een BV is gelopen en dat de kans er dik inzit dat er flink wat aan de strijkstok is blijven hangen.