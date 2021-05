Thierry Baudet (FVD) gelooft weinig van ‘weerzin burger tegen Haagse machtscultuur’: “Hoe dan?”

Volgens I&O Research is 80% van de Nederlanders helemaal klaar met de ziekelijke Haagse bestuurscultuur. Maar Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zet daar vraagtekens bij. “Hoe dan?” stelt hij. “Want mensen zeggen in enquêtes misschien wel dat ze dit vinden – in het stemhokje gaat 80% toch weer gewoon voor de gevestigde partijen.”

Peiler I&O Research onthulde gisteren dat 8 op de 10 Nederlanders vinden dat “de politiek teveel met zichzelf bezig is, in plaats van met het oplossen van problemen van de mensen in het land.” 70% vindt het daarom nodig “dat de politiek een opener politieke bestuurscultuur realiseert.” Slechts 8% vindt dit niet nodig.

Met andere woorden, de roep om een transparantere overheid is breedgedragen onder de bevolking, aldus I&O Research. Maar Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet weet niet zo zeker dat dit wel klopt. Want hij kijkt gewoon naar verkiezingsuitslagen en beseft dat er daar maar één conclusie uit getrokken kan worden: Nederlanders zéggen tegen peilers weliswaar dat ze dit of dat willen, maar ze verbinden er in de praktijk totaal geen conclusies aan.

Hoe dan? Want mensen zeggen in enquêtes misschien wel dat ze dit vinden – in het stemhokje gaat 80% toch weer gewoon voor de gevestigde partijen. Het diepste structuurprobleem van de democratie: de angst van de mensen om daadwerkelijk te kiezen voor de verandering die ze willen. https://t.co/DyPzmQlZ5P — Thierry Baudet (@thierrybaudet) May 5, 2021

“Hoe dan?” vraagt Baudet. “Want mensen zeggen in enquêtes misschien wel dat ze dit vinden – in het stemhokje gaat 80% toch weer gewoon voor de gevestigde partijen.”

Vervolgens komt hij met een heldere maar ook zorgwekkende vaststelling – een vaststelling die zorgwekkend is, omdat die zonder meer klópt. “Het diepste structuurprobleem van de democratie: de angst van de mensen om daadwerkelijk te kiezen voor de verandering die ze willen.”

Kiezers willen vooral dat soort wijzigingen in theorie. Maar als het er echt op aankomt stemmen ze uiteindelijk toch weer trouw op de partijen en mensen die de Haagse cultuur totaal verziekt hebben. Sterker nog, in dezelfde peilingen zie je dat het partijkartel nog steeds ruimschoots de meerderheid in handen heeft en dat de VVD nog steeds veruit de grootste partij is. De VVD, de partij van tien jaar premier Rutte, is bij uitstek de partij die de bestuurscultuur zo verpest heeft. En die gaat nog altijd aan kop.