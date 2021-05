Thierry Baudet wil Syrische ‘vluchtelingen’ terugsturen: ‘Grote delen van Syrië zijn veilig!’

Twee jaar geleden vroeg Forum voor Democratie dringend een debat aan over de terugkeer van Syrische asielzoekers. Ongelooflijk genoeg wordt dat debat nu pas gehouden. Thierry Baudet nam dan ook meteen het woord, en maakte helder wat FVD wil: zoveel mogelijk Syriërs terugsturen naar Syrië. En snel een beetje!

“Nederland is altijd een land geweest dat zich vanuit medemenselijkheid ontfermde over oorlogsslachtoffers wereldwijd,” aldus Baudet over de Nederlandse mentaliteit. Maar die gastvrije, empathische houding is helaas misbruikt. Jarenlang zijn er allerlei soorten nepvluchtelingen naar Nederland gekomen, die vervolgens bijzonder gemakkelijk een verblijfsvergunning en later zelfs een Nederlands paspoort kregen. Dit soort wanbeleid heeft ervoor gezorgd dat het draagvlak voor het oude beleid verdwenen is onder de bevolking – wat natuurlijk de reden is dat steevast rechtse partijen een meerderheid van de zetels in handen krijgen bij de verkiezingen.

Het is daarom van het grootste belang dat het immigratiebeleid op de schop wordt gezet. Dat kan meteen. Want er lopen allerlei “vluchtelingen” (nep én echte) rond uit Syrië (en andere landen, die daarover gelogen hebben) in Nederland; mensen die terug kunnen naar het land van herkomst. Want, zei Baudet terecht, het is in grote delen van dat land tegenwoordig gewoon veilig.

Ongelooflijk genoeg willen de kartelpartijen daar niet aan. Want hoe meer immigratie uit landen met culturen die niets op hebben met de onze, hoe beter wat het partijkartel betreft. Weg met ons. En snel een beetje.

Die agenda wordt razendsnel ten uitvoer gebracht. Want FVD vroeg dit debat twee jaar geleden al aan. Waarom toen? Omdat de stroom van asielzoekers uit Syrië in 2015 op gang kwam. Dat soort mensen krijgen eerst een tijdelijke verblijfsvergunning. Maar na vijf jaar in Nederland wordt dat automatisch een permanente verblijfsvergunning. FVD wilde dat voor zijn. Het partijkartel ging daar niet in mee, en debatteert pas nu; nu dat tienduizenden mensen uit Syrië, die al lang terug hadden gekund, toestemming hebben gekregen om voor altijd in ons land te blijven wonen.

Afijn, er zijn natuurlijk nog altijd veel Syriërs over die wél nog een tijdelijke vergunning hebben, en die nu teruggestuurd kunnen worden. Baudet wil dat dit gebeurt. En snel een beetje.

Baudet heeft vier simpele oplossingen, die stuk voor stuk overgenomen zouden moeten worden door het kabinet:

Mensen die terug kunnen naar een veilig gebied moeten terug Als daar problemen mee zijn moet er contact worden opgenomen met Damascus om een deal te sluiten Geen permanente verblijfsvergunningen meer, maar als het echt niet anders kan de tijdelijke verblijfsvergunningen even verlengen Vluchtelingen zoveel mogelijk opvangen in de regio, niet in Nederland

De kans dat dit gebeurt is natuurlijk minimaal. Want hoewel zijn verhaal volstrekt logisch was – wat ook geldt voor de verhalen van bijvoorbeeld JA21 en de SGP – heeft het partijkartel helemaal geen zin om deze mensen op het vliegtuig terug te zetten. Niet uit medemenselijkheid of iets dergelijks – wat ze zullen roepen – maar omdat een hoge instroom van migranten die onze manier van leven afwijzen hún sociologische en politieke doelen dient.