Toch nog iets van gezond verstand! OM laat weten: Thierry Baudet (FVD) niet vervolgd voor ‘ronselen volmachten’

Het is eigenlijk ongekend dat hij er voor onderzocht is door het OM, maar de autoriteiten hebben dan toch iets besloten waarvoor iets van gezond verstand nodig was: het OM heeft namelijk geconcludeerd dat er geen reden is om Thierry Baudet (FVD) te vervolgen wegens “het ronselen van volmachten.” Niet zo gek natuurlijk, want hij heeft geen volmachten “geronseld.”

Er was aangifte tegen Baudet gedaan door de ex-directeur van het lokale suffertje in Den Haag. Dat is ene Frank de Bie; een man die volstrekt irrelevant is, maar die heel graag heel belangrijk gevonden wil worden, en het daarom op deze manier probeerde.

Volgens De Bie had Baudet zich schuldig gemaakt aan het overtreden van de kieswet omdat hij gezegd had: “Als je niet stemt, dan telt je stem niet mee en daarom is het zo belangrijk dat mensen die FVD een warm hart toedragen in hun omgeving mensen enthousiasmeren om volmachten aan hen af te geven.” En, ging hij verder, “mensen die misschien niet zo politiek betrokken zijn, die willen misschien wel een volmacht geven en dan kun je dus toch meermaals stemmen. Dus één persoon kan vier keer stemmen eigenlijk, als je maar die volmachten kunt regelen.”

Natuurlijk is daar helemaal niets mis mee, maar zoals wel vaker grepen Baudets tegenstander deze kans toch aan om hem weer eens een gevoelige klap toe te dienen. Let wel, niet door hem electoraal te verslaan, nee. Door hem te laten vervolgen, met alle mogelijke consequenties van dien.

Hoe dan ook, het OM heeft nu laten weten dat Baudet niet vervolgd wordt omdat hij de wet niet met voeten heeft getreden. “Baudet heeft mensen niet persoonlijk benaderd of aangesproken om hun stempas in te vullen en af te geven,” aldus het OM. “Hij heeft geen druk uitgeoefend op mensen om dat te doen; het initiatief om een volmacht te verlenen ligt ook na zijn toespraak bij de kiezer.”