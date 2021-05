Van der Plas (BBB) haalt uit naar woke-cultuur Songfestival: ‘Uitslag zegt alles. Mensen willen gewone muziek’

BBB-leider Caroline van der Plas zag gisteren dat de woke-cultuur, die natuurlijk breed wordt omarmd door het Songfestival, niet wordt gesteund door het merendeel van de bevolking. Dit jaar won namelijk de woke-gekte niet, dat was volgens Van der Plas te zien in de uitslag. “Gewoon normaal doen is het gewone normaal”, aldus de politica.

Het is duidelijk geworden dat BBB-Kamerlid Van der Plas de woke-mania, die zo zwaar werd gepropageerd de afgelopen dagen, niet steunt. De politica was dan ook zeer content met de uitslag. In haar ogen won ‘normaal doen’ van de woke-cultuur. “De uitslag van het Eurovisie Songfestival zegt alles. Gewoon normaal doen is het gewone normaal. Gewone muziek verbindt.”, aldus Van der Plas.

De #woke “ik moet statement maken cultuur” is er bij de bevolking dus niet. Mensen willen echt. Authentiek. De uitslag van #eurovision #songfestival zegt alles. Gewoon normaal doen is het gewone normaal. Gewone muziek verbindt. Welterusten en geniet van de Pinksterdagen! 😴 pic.twitter.com/0oOrl3fUA5 — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 22, 2021

Het eindresultaat van de Nederlandse inzending was ook veelzeggend; Jeangu Macrooy eindigde als 23e. Het werd pijnlijk duidelijk dat Europese Songfestivalkijkers weinig trek hadden in een BLM-achtig lied. In die zin heeft Van der Plas gelijk. Ondanks de vele pogingen om het woke-gedachtegoed te verkopen aan de bevolking, zit gelukkig een groot deel hier totaal niet op te wachten.

Toch zal dit giftige gedachtegoed de komende jaren steeds meer aandacht krijgen in ons land. Met woke-koningin Sylvana Simons in de Tweede Kamer zal het nog vaak genoeg voorkomen dat we worden getrakteerd op een woke-tirade.