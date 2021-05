Van der Plas (BBB) in formatiedebat: “Nog steeds worden burgers niet serieus genomen”

Vandaag tijdens het debat over de lopende formatie sprak BBB-leider Caroline van der Plas over haar ideale nieuwe bestuurscultuur. Ze heeft een lijstje met punten gemaakt, waar de nieuwe coalitie hopelijk iets mee gaat doen. Het wordt namelijk tijd dat de overheid zich gaat realiseren dat zij er voor de burgers is, en niet andersom.

Uit haar Kamerinbreng werd duidelijk dat Van der Plas grote verschillen tussen de parlementaire theorie en praktijk ziet. Op papier staan er allerlei mooie dingen, maar in de praktijk blijkt het vaak genoeg toch even anders te lopen.

Op papier lezen we het volgende volgens de BBB-politica:

“De theorie:

De burger verdient beter De overheid is er voor burgers, niet andersom We moeten een nieuwe bestuurscultuur Er moet nieuw leiderschap komen Vertrouwen tussen burger en overheid herstellen De Grondwet kent geen partijen, slechts volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordigers stemmen zonder last”

Maar in de praktijk, zoals Van der Plas terecht aankaart, zien we iets heel anders. De overheid staat vaak lijnrecht tegenover de burgers, in plaats van vóór de burgers te zijn. Bovenstaande punten klinken op papier heel mooi, maar in de praktijk zien we heel wat anders, aldus Van der Plas.

“In de praktijk:

De burger verdient beter, maar KRIJGT niet beter als Kabinet en Kamer niet durven te kiezen voor radicale veranderingen. BBB heeft bv bij hr. Tjeenk Willink voorgesteld om pop-up ministeries mogelijk te laten maken. Ofwel mini-steries. Mini-steries die zich gedurende een periode puur en alleen bezig gaan houden met een zaak. Met een dedicated minister. Bijvoorbeeld een mini-sterie van Aardbevingsschade. Of mini-sterie van toeslagenschandaal. Overheid is er voor burgers: Nog steeds worden burgers niet serieus genomen (wappies) bedrogen, kapotgemaakt (toeslagenaffaire), voorgelogen en/of gekleineerd. Denk ook aan Alphen a/d Rijn. “U staat er niet alleen voor”, maar intussen wachten de slachtoffers al 2 jaar op geld dat er al lang is. Twee jaar. Bestuurscultuur: Het blijft bij woorden. Moties die concrete stappen willen nemen naar een nieuwe bestuurscultuur, worden verworpen. Er wordt gezegd: hier doen wij dat altijd zo. Slechts weinigen vragen zich af, waarom proberen wij niet wat anders? Creatieve moties, worden verworpen, Nota bene door partijen die om het hardst roepen een nieuwe bestuurscultuur te willen. Er wordt nog steeds in achterkamertjes overlegd, zo bleek ook vandaag weer. Wij moeten nog steeds in de media lezen wat het Kabinet allemaal van plan is te doen Nieuw leiderschap: De gevestigde politiek blijft in de oude vijver vissen. Met alle respect voor dhr Tjeenk Willink, die ik zeer hoog heb zitten, zelf noemde hij de keuze voor hem als informateur een keuze uit armoede. Vertrouwen: Er zijn talloze voorbeelden. Toeslagen, aardbevingschade, maar ook duizenden boeren beschuldigen als kalverfraudeurs, terwijl er nog geen enkel onderzoek is gedaan. En later blijkt dat er van die hele fraude nog geen broodkruimel overbleef. Maar intussen zijn boerengezinnen wel kapotgemaakt, bestempeld als boeven en door onterechte blokkade van hun bedrijf in een aantal gevallen failliet Geen partijen: Die zijn er dus wel. Dat zien we dagelijks aan de fractie- en coalitiediscipline. Ik zie hier zelfs “ chief whips” binnenlopen om te controleren of er wel gestemd wordt conform fractiediscipline. De nr. 23 bij grote partijen lopen in de ganzenpas; bang om op een zijspoor te worden gezet. Zijn volstrekt niet zichtbaar voor de mensen voor wie wij werken: de burgers. Zonder last: Wij hebben een voorstel gedaan om de moties niet af te laten keuren door het Kabinet, omdat dit als verkapt stemadvies zou kunnen worden opgevat door coalitiefracties. Die motie werd verworpen. Door alle partijen, op BBB en PVV na, die een nieuwe bestuurscultuur willen.”

Van der Plas legt haarfijn uit dat wat er op papier staat allemaal heel veelbelovend klinkt, maar al jaren zien we toch echt hele andere zaken in de praktijk. Het wordt dan ook eens tijd dat de overheid zich in gaat zetten voor de burger, want op dit moment waant de politieke elite zich onschendbaar. En daar moet verandering in komen.