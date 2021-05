Van der Plas (BBB) over versplintering in Nederlandse politiek: ‘Minder partijen in het parlement was ook geen garantie op succes’

Of er nu 18 of 5 politieke partijen in ons parlement zitten doet er volgens BBB-leider Caroline van der Plas niet heel veel toe. Het volk kiest zijn volksvertegenwoordigers en partijen. De ene verkiezing levert dat meer partijen in de Tweede Kamer op dan een andere verkiezing. Ditmaal was de Nederlandse kiezer duidelijk: ‘er was een behoefte aan nieuwe partijen en een fris geluid’, aldus Van der plas.

De BBB-leider was vandaag te gast bij het programma Buitenhof, waar ze haar mening gaf over de versplintering in het Nederlandse parlement. Volgens Van der Plas is het helemaal niet zo’n probleem, het is juist een signaal: de kiezer is toe aan een “fris geluid en andere kijk op dingen”.

‘Ook met minder partijen is er geen garantie op succes’ stelt Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. ‘Die Nederlandse kiezer bepaalt het draagvlak en kennelijk is er gewoon hele grote behoefte aan nieuwe partijen, een fris geluid en andere kijk op dingen.’ #buitenhof pic.twitter.com/plWXQ5nVQw — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 16, 2021

Bij Buitenhof zei Van der Plas het volgende over de Nederlandse versplintering:

“Ook met minder partijen is er geen garantie op succes geweest. Dus wat dat betreft of het er 18 zijn of 5 of 10, het volk kiest ons. Zij bepalen ons draagvlak, dat heb ik voor de verkiezingen ook gezegd, dat de Nederlandse kiezer het draagvlak bepaalt. Kennelijk is er een hele grote behoefte aan nieuwe partijen, een fris geluid en een andere kijk op dingen. Dat zie je vandaag ook weer in de peiling van Maurice de Hond. Zowel BIJ1, als Volt en als BBB in zetels stijgen.”

Critici spreken altijd over een ‘onbestuurbaar’ Nederland ten gevolge van de versplintering, maar Van der Plas kijkt heel anders naar deze ontwikkeling. Zij ziet, terecht, een krachtig signaal vanuit de Nederlandse kiezer voor een ander geluid. Wellicht moeten de gevestigde partijen eindelijk eens een les leren uit deze versplintering én openstaan voor verandering.