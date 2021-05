Peiling Maurice de Hond: BBB, Volt én BIJ1 (!) flink in opkomst, CDA en FVD juist onderuit

Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond gaat het BBB en BIJ1 voor de wind. En goed ook. Want beide partijen staan op winst. Het is een ongekend succes voor beide clubs die nu als eenmansfracties in de Tweede Kamer zitten. Kunnen zij deze groei vasthouden en zelfs zo doorgaan de komende maanden en járen? Want er zijn natuurlijk nog lang geen nieuwe verkiezingen.

Caroline van der Plas (BBB) zal zich vandaag bijzonder goed voelen. Want uit de meest recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat haar partij met drie (3) zetels terug zou komen in de Kamer als er vandaag verkiezingen waren. Dat is 300% van wat BBB nú heeft. Aangezien het niet zo is dat het geld de kades opklotst bij BBB is dat een behoorlijke prestatie.

Voor Sylvana Simons is er vandaag ook goed nieuws. Zij en haar Woke-racismeroepers vonden het al geweldig om met één zetel de Kamer in te komen op 17 maart. Maar als er nu verkiezingen waren zou daar nog eens minimaal één zetel bijkomen. Dit komt ongetwijfeld doordat Sylvana als één van de weinige linkse Kamerleden écht oppositie aan het voeren is. Natuurlijk doet ze dat vanuit het perspectief van een Woke-ideoloog, maar toch. Ze doet het. Dat is tegenwoordig al heel wat.

Andere stijgers zijn, aldus de Hond, eigenlijk vooral de ándere nieuwe partijen. JA21 gaat er drie op vooruit en staat nu op zes (6) in de tussenstand. Het meest opvallende daaraan is dat Joost Eerdmans daar eigenlijk niets voor heeft gedaan. Hij is behoorlijk onzichtbaar, stelt zich vooral “redelijk” op in de informatiegesprekken, en lijkt meer op een ouderwetse VVD’er dan op een vernieuwer.

De andere grote stijger is Volt. Jawel, de euro-aanbiddende club van jongeren groeit gestaag door. Ze zitten er nu met drie man (sorry, mensen!), maar zouden net als JA21 vandaag uitkomen op maar liefst zes (6) zetels. Heel opvallend. Want Volt is eigenlijk gewoon een jongerenversie van D66, met dit verschil dat de partij wat kritischer is ten opzichte van Mark Rutte dan de grote zusterpartij. Blijkbaar zijn er D66-achtige kiezers die dat erg fijn vinden.

Tot zover de partijen die feest kunnen vieren. Want als er partijen op winst staan, dan zijn er natuurlijk ook clubs die (flink) verliezen. Virtueel dan. Nou, zoals bekend is het CDA met name een grote daler. De partij zou nu genoegen moeten nemen met 11 zetels. Voor een oude machtspartij, voor dé volkspartij van het land eigenlijk, is dat natuurlijk een macaber slechte score.

Het is eigenlijk dan ook verbazingwekkend dat er daar nog geen kaping plaatsgevonden heeft. Met name de vleugel die Pieter Omtzigt steunt had al lang in actie kunnen komen. Maar, wie weet, misschien dat de interne vijanden van Wopke Hoekstra wachten op het onderhandelingsresultaat. Dat zou het kunnen zijn. Natuurlijk is dat niet eens zo’n slechte gedachte; een coup plegen terwijl je helemaal niet weet wat Hoekstra precies van plan is, is ook wat merkwaardig.

De andere verliezer deze week is Forum voor Democratie. De partij verliest net als het CDA virtueel vier zetels en gaat dus van acht naar vier (4). Dat is natuurlijk het resultaat van de jongste afsplitsing, die van Wybren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraïm. Zoals ik toen al schreef zou hun actie in mijn ogen de conservatief-rechtse beweging alleen maar verzwakken. Dat klopt dus.

Voorlopig, tenminste. Want zo heet als de soep geserveerd wordt, wordt die bij FVD maar zelden gegeten. Toen Annabel Nanninga en Joost Eerdmans leider Thierry Baudet in november 2020 met een mes in de rug staken viel FVD ook enorm terug in de peilingen. Sommige peilers hadden FVD toen zelfs op twee (2) zetels staan. Bij de verkiezingen van maart werden het er uiteindelijk acht!

Baudet zal hier dus niet zenuwachtig van worden. Hij heeft dit al eerder gezien en weet dat als hij goed, actief campagne voer, FVD zomaar een comeback kan maken. Sterker nog, gezien de krachten en talenten van FVD en de mensen erachter is dat zelfs heel waarschijnlijk zo niet onontkoombaar. Daarvoor is het wél belangrijk dat het nu ophoudt met afsplitsingen, zeker in de Tweede Kamer. Dat een Statenlid ergens er vandoor gaat, soit. Maar in het parlement moet het nu kláár zijn.

Het goede nieuws voor Baudet? De mensen die nu nog met hem over zijn, zijn échte Baudetianen. Die gaan niet weg. Die strijden al jaren en jaren en nog eens jaren samen met hem, en staan net zo in de politiek (en zelfs in de cultuur) als hij. Vanaf nu verwacht ik dus interne eenheid bij FVD.

Afijn, hier de hele peiling: