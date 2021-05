Van der Plas (BBB) teleurgesteld: ‘Kamer stemt tegen uitstel verhoging BIG-registratie, is nu 2000 euro duurder’

BBB-leider Caroline van der Plas ziet de hypocrisie van de Tweede Kamer in volle glorie, nu haar motie is weggestemd. Zij wilde de verhoging van de kosten voor de BIG-registratie uitstellen, zodat herintredend zorgpersoneel niet 2000 euro extra hoefde te betalen. “On. Be. Grij. Pe. Lijk”, zegt ze op Twitter.

Hier de hele tweet:

Vandaag heeft een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer TEGEN een motie gestemd van @BoerBurgerB om uitstel te geven. Maar wel VOOR een motie om statushouders makkelijker te laten instromen. Ik heb mijn verontwaardiging uitgesproken over hun Tegenstem. On. Be. Grij. Pe. Lijk. https://t.co/yrEs6I8Fin — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 18, 2021

Zij refereert aan de motie van CDA-Kamerlid Joba van den Berg, die het mogelijk moet maken voor statushouders (met de juiste zorgdiploma’s) om sneller aan het werk te kunnen in de zorg. Die motie werd wél aangenomen. Maar een motie om Nederlandse herintreders niet 2000 euro extra te laten betalen om überhaupt te mogen werken in de sector waarvoor ze zijn opgeleid, díé wordt verworpen.

Van der Plas legt de hypocrisie zelf ook nog maar eens bloot:

Wel 👏 👏 voor zwaar overbelaste zorgmedewerkers en in debatten complimentjes uitdelen. Oh, oh wat zijn we begaan. Maar motie steunen, om herintreders makkelijker te maken om BIG-registratie te halen of vernieuwen, ho maar… Motie weggestemd door overgrote meerderheid Kamer 👎 pic.twitter.com/ppCwweuDHx — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 18, 2021

En het is niet zo dat ze tegen extra hulp vanuit statushouders is (ook al is dat een schijnoplossing):

“Die statushouders zijn wat mij betreft ook welkom om mee te helpen in de zorg. Ik heb ook voor die motie gestemd. Maar om dan de overige Nederlanders het niet makkelijker te maken, gaat mij boven de pet.”

Verwacht het demissionaire kabinet nou dat die statushouders ook ‘gewoon’ even die 2000 euro extra kosten voor een BIG-registratie gaan betalen? Want dan wordt er met die motie ook totaal niets bereikt. Maar ach, het is de zorgsector maar, die redden zich wel…