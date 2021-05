Van der Plas (BBB) waarschuwt na Shell-vonnis voor jacht op boeren en bedrijven: ‘Ze gaan verdwijnen’

BBB-leider Caroline van der Plas is absoluut niet blij met de overwinning van klimaatclub Milieudefensie op olieconcern Shell. De activisten willen zich nu namelijk gaan richten op “de onzichtbare vervuilers in de zuivel- en vleesindustrie”, wat volgens Van der Plas kan leiden tot het wegtrekken van bedrijven, waardoor we afhankelijk zullen worden van importen.

Straks verdwijnen de bedrijven uit Nederland. Worden we afhankelijk van importen, verdwijnen de agrarische (hoge)scholen en universiteiten en vloeit de kennis weg. Ook die moeten we gaan importeren straks. Gefeliciteerd. https://t.co/B0gINR0ATM — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 28, 2021

Wat in eerste instantie klinkt als een mooie overwinning voor klimaatactivisten, is volgens Van der Plas allesbehalve dat. Milieudefensie wil met nieuwe rechtszaken nu de andere ‘grote vervuilers’ aanpakken, maar lijkt totaal geen rekening te houden met de gevolgen. Het baart haar veel zorgen, want in het kielzog van de bedrijven zal ook de (agrarische) kennis wegvloeien uit Nederland. “Gefeliciteerd,” aldus de parlementariër.

Maar dat niet alleen: dergelijke concerns zullen hun CO2-belasting en groene investeringen namelijk ook gewoon gaan doorberekenen aan de consument. Want laten we eerlijk wezen: de aandeelhouder gaat niet vrijwillig zijn rendement inleveren.

Maar goed, dan wordt alles wat duurder onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’ en is de oplossing: ‘Dan pak je maar wat vaker de fiets’, toch? Niet als het gaat om de zuivel- en veeteeltindustrie. Dat blijft niet bij een duurder stuk vlees, maar zal ervoor zorgen dat boeren kopje onder gaan. Bedrijven gaan kapot, kennis trekt weg en duurder geworden producten zullen nóg duurder worden omdat we ze zullen moeten gaan importeren. Is dat wat de rechter beoogde gisteren?

Aan de andere kant hebben we dan wel een iets groener Nederland, voor een tijdje althans, want het aankomende kabinet wil maar wat graag honderdduizenden woningen bij gaan bouwen. En de vervuilende bedrijven strijken ook dikke winst op, want hun CO2-uitstootrechten worden door deze rechtszaken alleen maar meer waard. Het Shell-vonnis is dus een holle overwinning voor de Nederlandse maatschappij als geheel en het zal alleen maar erger worden. Van der Plas heeft vanmiddag ons gewaarschuwd. Hopelijk is het niet te laat.