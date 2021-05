Verschillende manieren om online meer te verkopen

Heb je een online webshop en wil je je verkopen graag verhogen? Dan zit je hier helemaal goed! We behandelen namelijk een aantal methodes om dit te doen. Het is belangrijk om te onthouden dat je niet zozeer veel hoeft te investeren, maar dat je dat vooral slim moet doen. Met die gedachte kom je meestal al een heel eind. Bekijk hieronder de verschillende methoden en kies er eentje die goed bij je past!

Facebook advertenties

Adverteren op facebook is een goede strategie voor allerlei soorten producten. Dankzij het advertentieplatform van Facebook heb je veel mogelijkheden om mensen te benaderen die waarschijnlijk interesse hebben in jouw product. Zo kun je je dus goed toespitsen op je doelgroep en precies aan de juiste mensen je advertenties laten zien. Hierdoor converteren deze beter en zul jij online meer gaan verkopen.

Bol

Je kunt als webshophouder of online verkoper ook verkopen via bol. Je producten worden dan op de site van bol weergegeven, van waaruit mensen het gewoon kunnen bestellen. De bestelling en betaling komen uiteindelijk dan gewoon bij jou terecht, waarna je hieraan kunt voldoen en dus weer een nieuwe verkoop hebt afgerond. Steeds meer webshophouders zetten hun producten ook op bol, omdat het simpelweg een extra kanaal vertegenwoordigd. Mooi meegenomen dus!

Amazon

Eigenlijk werkt Amazon een beetje op dezelfde manier als Bol. Je kunt er namelijk je producten op plaatsen en deze dan via het Amazon platform verkopen. De uiteindelijke verkoop is natuurlijk voor jou, alsmede de opbrengst hiervan. Amazon heeft als extra voordeel dat je er ook op kunt adverteren, zodat je nog meer kans hebt om jouw producten via deze weg te verkopen!

SEO

Voor je eigen webshop kun je ook aan SEO werken. Je probeert dan hoger in de Google zoekresultaten te komen. Dit is een kunst op zich, maar met een beetje zelfstudie kom je waarschijnlijk al aardig ver. Heb je de SEO van je website goed staan, dan komen er uiteindelijk steeds meer bezoekers uit Google op je site en wordt de kans groter dat je ook meer gaat verkopen.

SEA

Met SEA sta je ook in de zoekresultaten van Google, maar dan op de plek van de betaalde advertenties. SEA kost dus wel geld, maar het levert vaak ook veel op. Je staat immers bovenaan de pagina en wordt weergegeven aan personen die met hun zoekopdracht laten zien dat zij interesse hebben in jouw product!