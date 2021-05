[Video] Nieuwsuur-hoofdredacteur schept op: ‘Rutte was op zoek naar een podium, dus wij gingen er achteraan’

De hoofdredacteur van Nieuwsuur kwam vandaag langs bij Spraakmakers Op 1 (van NPO Radio 1) om uit te leggen hoe het zover heeft kunnen komen dat het programma zich vrijwillig door premier Mark Rutte laat gebruiken als propagandavehikel. Het komt erop neer, zei hij, dat Rutte op zoek was naar een podium, dat media “podia” aanbieden, en tja, dan is 1 plus 1 gewoon 2. Dus niets aan de hand!

Vanochtend kreeg Nieuwsuur heel wat kritiek te verduren omdat het programma Rutte vanavond in staat stelt om een soort van propagandaverhaal op te hangen over zijn nieuwe “bestuurscultuur.” En dus toog de hoofdredacteur van het programma, Joost Oranje, naar de radiostudio van Spraakmakers Op 1 om daar tekst en uitleg te geven.

Mark Rutte schuift vanavond aan bij @Nieuwsuur om te vertellen ‘over de formatie, de gewenste nieuwe bestuurscultuur en zijn eigen rol daarin’. Hoofdredacteur @joostoranje vertelt in het Mediaforum van @SpraakmakersOp1 over hoe dat tot stand gekomen is. #Nieuwsuur #MarkRutte pic.twitter.com/ovXOq9kQfR — NPO Radio 1 (@NPORadio1) May 10, 2021

“Dat was in Den Haag ook wel bekend,” zei Oranje, “dat hij [Rutte, red.] een moment zocht om dat te doen. Wouter de Winther van De Telegraaf had er ook al over geschreven in zijn column, dat ze daar bij de VVD mee bezig waren. En ja, allerlei media hebben natuurlijk gevraagd van ‘doe het bij ons’.” Want, zei Oranje, “het is een fascinerend onderwerp.”

Ja, heel fascinerend. Maar als media-outlet hoef je natuurlijk niet als propagandist te dienen voor een premier – en zeker niet voor een premier die zó zwaar onder vuur is komen te liggen de afgelopen maanden.

Het was onduidelijk “wat hij nou wilde,” ging Oranje verder, “dus ja we zijn er gewoon achteraan gegaan en hebben gezegd: nou, weet dat bij ons natuurlijk de tafel openstaat,’ en toen heeft hij voor Nieuwsuur gekozen. Het is niet meer dan dat.”

Zelfs zijn mede NPO’ers (hoewel van de radio) vonden dat wat al te gortig. Je wist dat hij op zoek was “naar een podium” en dús geef je hem dat? Nou, ja, eigenlijk wel. Want, legde Oranje uit, “ik denk ook dat we het niet ingewikkelder moeten maken dan het is. Journalistiek is natuurlijk ook iets dat podia biedt. Dat is nou eenmaal zo.” Punt. Einde oefening. Journalistiek “biedt een podium,” Rutte zocht een podium, en klaar. 1 + 1 = 2.

En hij ging nóg verder. “Daar moeten wij ons allemaal niet druk om maken,” zei Oranje vervolgens. Wij moeten ons werk doen. Wij moeten gewoon een kritisch interview maken.”

Want, oh ja, Mariëlle Tweebeeke zou een heel geweldige interviewer zijn, en zij zal Rutte vandaag dus heel wat belangrijke “vragen” stellen.

Natuurlijk is er nog steeds een probleem: Nieuwsuur stelt Rutte dus actief in staat om zijn probleem weg te praten. Hij gaat vanavond doen alsof het over “de bestuurscultuur” van Nederland moet gaan – in heel brede zin. Om zijn eigen verantwoordelijkheid maar zoveel mogelijk weg te delegeren. Maar de reden dat hij onder vuur kwam te liggen is dat hij heel vaak, heel hard gelogen heeft. Door mee te gaan in het frame van Rutte helpt Nieuwsuur hem ontsnappen.