[Video] Wybren van Haga (FVD) haalt uit naar coronabeleid kabinet: “Testsamenleving is onnodig, ineffectief, discriminerend en duur”

In een commissievergadering op 6 mei veegde FVD-Kamerlid Wybren van Haga op ongekend harde wijze de vloer aan met het coronabeleid van het kabinet en dan met name met de testsamenleving die het kabinet wil invoeren. Zo’n “samenleving” is volstrekt onnodig, sowieso ineffectief, en daarnaast ook nog eens keihard discriminerend én onwijs duur.

Dat zei Wybren van Haga op 6 mei bij een commissievergadering van de Tweede Kamer over deze materie. In zijn toespraak én bij het beantwoorden van opmerkingen en vragen van zijn collega’s liet hij werkelijk geen spaan heel van het kabinetsbeleid.



Van Haga begon door terug te kijken op het begin van de coronacrisis. Iedereen begreep toen dat er snel ingegrepen moest worden, ook omdat de zorgcapaciteit te klein was. Maar daarna had er opgeschaald moeten worden zodat al die vrijheidsberovende maatregelen onmiddellijk weer konden verdwijnen.

Maar dat is niet gebeurd – en gáát ook niet gebeuren. In plaats van te investeren in de zorg en ons al onze grondrechten terug te geven wil het kabinet de samenleving helemaal opnieuw inrichten. Ze willen een grote reset invoeren en een “testsamenleving” ontwerpen.

“Ik lees in het wetsvoorstel dat we volkomen gezonde mensen die naar een sportwedstrijd, een concert, of een museum willen gaan, of de horeca willen bezoeken alleen toegang geven met een testbewijs. Maar de minister zei tijdens het laatste coronadebat dat ‘toegangstesten op een terras nergens op slaat. Dat gaan we sowieso niet doen.’ Letterlijke woorden.”

Maar in het wetsvoorstel staat dat er wél getest gaat worden in de horeca.

“Forum voor Democratie is tegen de testsamenleving,” zei Van Haga, “en voor een vrije samenleving waarin het gezond verstand prevaleert.”

Vervolgens gaf hij “een aantal argumenten tegen deze wet.” Te beginnen met het volgende punt: “Het is logischer om alleen te testen om mensen te beschermen die kwetsbaar zijn. Ik kan me voorstellen dat je van mensen vraagt zich te laten testen voordat ze bijvoorbeeld een verpleeghuis bezoeken of op de afdeling oncologie binnenlopen. Maar het massaal testen van gezonde jonge mensen die geen risico lopen is volstrekt onlogisch, beschermt niemand, maar heeft wel een enorme impact op de samenleving.”

En Van Haga was nog niet klaar. “Bovendien worden wij misleid door het kabinet dat stelselmatig spreekt van een gezondheidsrisico terwijl men eigenlijk bedoelt dat ze verzuimd hebben de IC-bedden op te schalen.”

“Ten tweede,” ging Van Haga verder, “is de PCR-test al eerder door het ijs gezakt, maar bij de antigeensneltesten is de betrouwbaarheid nóg slechter. Onderzoek van het LUMC naar de sneltesten van Abbott toont aan dat maar liefst 40% niet gedetecteerd wordt met deze sneltest. En naast de standaard vals-positieven krijgen we nu dus ook te maken met een enorm percentage vals-negatieven, en dat betekent dat je mensen de illusie geeft van besmetteloosheid, terwijl ze feitelijk nog steeds besmettelijk kunnen zijn.”

Vervolgens ging hij hier nog even op door. Zijn conclusie was dat de sneltesten helemaal niet geschikt of zelfs maar bedoeld zijn waarvoor de minister ze nu wil gebruiken.

Daarna schakelde Van Haga over op de kosten die ongekend hoog zijn. “Tientallen miljarden aan steunpakketten om een fractie van de schade van alle zinloze maatregelen nog enigszins te compenseren,” aldus de FVD’er. Zo werd er zonder goedkeuring van de Kamer “maar liefst 925 miljoen euro gereserveerd voor een experimentje met FieldLabs, waarvan vriend en vijand zich inmiddels afvraagt wie deze onzin verzonnen heeft.”

FVD wil graag weten wat de jaarlijkse geschatte kosten van de testsamenleving zijn. En dan dus niet alleen van de tests zelf – hoewel dat ook meegenomen moet worden – maar van álles dat daarbij zit.

Tenslotte, zei Van Haga, wil hij graag weten “welke fysieke, psychische en emotionele schade onze kinderen [zullen oplopen] als zij een paar keer per week getest moeten worden om naar school te mogen?” Want daar heeft bijna niemand het over, maar dat dit een enorme impact moet hebben op kinderen is toch wel héél duidelijk.

Deze testsamenleving komt er natuurlijk “gewoon.” Een meerderheid in de Tweede Kamer is ervoor, er zijn slechts een paar partijen die hardop durven zeggen wat iedereen weet: dat deze samenleving ronduit dictatoriaal is en dat het ook nog eens niet gaat werken.