Volgens Volkskrant “niet onomstreden” vrouw van Pieter Omtzigt, Ayfer Koç: ‘Eerlijkheid en oprechtheid duren het langst’

De media lijken de pijlen nog steeds te hebben gericht op CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. En omdat hij momenteel ziek thuiszit en zijn vrouw het woord voert, richt de Volkskrant de pijlen op haar. Ayfer Koç blijft er zelf echter vrij nuchter onder.

“In Enschede is Ayfer Koç meer dan de partner van Omtzigt, maar helemaal onomstreden is ze niet”, zo leest de titel van het Volkskrant-artikel. Op Twitter ziet men het artikel voornamelijk als een nieuwe poging vanuit de media om Pieter Omtzigt in diskrediet te brengen. En als het niet op de man zelf kan (want iemand die ziek thuiszit is weerloos), dán maar via zijn vrouw.

“Hiervan krijg ik een zeer wrange smaak in mijn mond. Wat een timing, Volkskrant. Trots op jullie zelf? CDA-vriendjes jullie iets ingefluisterd? We kunnen Omtzigt niet pakken, dus pakken wij zijn vrouw maar? Ik sta naast Ayfer Koç en Pieter Omtzigt”, zegt deze redactrice voor NIW.

“Lol. Je legt, net als je man, de betonrot bloot, maar dan bij gemeente Enschede. En dan ben je volgens roddelblaadje de Volkskrant opeens omstreden. Sinds wanneer is de minister-president hoofdredacteur bij de Volkskrant?”

“Wat ’n schande is dit, begint de media hetze rondom Pieter Omtzigt en zijn vrouw nu akelige vormen aan te nemen? Mag niet gebeuren”, stelt Marga Bult.

Koç lijkt er zelf in ieder geval nuchter onder te blijven en heeft er het volgende over gezegd:

Beste mensen, heb geleerd dat eerlijkheid en oprechtheid het langst duren. Laten we ons niet gek maken en elkaar heel houden. — Ayfer Koç (@Ayfer_Koc) May 10, 2021

