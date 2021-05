Volkskrant-columnist ontmaskert “de absurditeit” van Den Haag: “Collectief Stockholm-syndroom”

Volkskrant-columnist en -journalist Kustaw Bessems vindt het volstrekt belachelijk dat heel Den Haag het nu heeft over “de bestuurscultuur” in plaats van over “wat eigenlijk het probleem was,” specifiek met premier Mark Rutte: “Zijn leugens.” Daar heeft niemand het meer over, terwijl het nou juist dáár misging.

De afgelopen maanden is Rutte flink onder vuur komen te liggen omdat hij leugen op leugen stapelde. Over CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, over de toeslagenaffaire, over gesprekken in de informatie, over de onderwerpen besproken in ministerraden… De lijst van leugens maar door en door en door en door. Er komt werkelijk geen einde aan.

Maar wat wekt de verbazing van Volkskrant-journalist en -columnist Kustaw Bessems? Opeens draait het gesprek niet meer om Ruttes vele leugens, maar om de bestuurscultuur in het algemeen. Natuurlijk, daar is nogal wat mis mee. Maar dat niemand de olifant in de kamer durft te benoemen is hoogst merkwaardig, hoewel het voor Rutte zelf natuurlijk prima is omdat Rutte IV zo wel héél gemakkelijk wordt om in elkaar te zetten.

Dat het nu over zoiets vaags gaat als 'de bestuurscultuur', is fantastisch voor Rutte. Een verhullende deken. Iedereen een beetje schuldig. Niemand heeft het meer over wat eigenlijk het probleem was, specifiek met hém: zijn leugens. Met veel dank aan Tjeenk Willink overigens. — Kustaw Bessems (@KustawBessems) May 10, 2021

“Dat het nu over zoiets vaags gaat als ‘de bestuurscultuur’ is fantastisch voor Rutte,” schrijft Bessems. “Een verhullende deken. Iedereen een beetje schuldig. Niemand heeft het meer over wat eigenlijk het probleem was, specifiek met hém: zijn leugens.”

Voor Rutte is het heerlijk, want hij komt overal mee weg. Dat was zijn strategie vanaf dag één, en het is hem gelukt om het debat helemaal te veranderen. “Met veel dank aan Tjeenk Willing overigens,” zegt Bessems daar nog over, want dat is precies wat die gedaan heeft in zijn informatieperiode.

“De absurditeit,” gaat Bessems verder. “Dat iemand zichzelf opnieuw moet uitvinden om niet te liegen, niet moedwillig informatie achter te houden en de volksvertegenwoordiging te respecteren. En dat er applaus volgt als hij dat belooft. Het zou een ondergrens moeten zijn.”

En het ergste is dat de rest van de Tweede Kamer hierin meegaat. Ze laten Rutte ermee wegkomen. Sterker nog, je krijgt de indruk dat ze net zo hard hun best doen als hij om de inhoud van het debat te veranderen. “Dit hele proces tekent ook de slapte van de meeste andere politieke leiders,” zegt Bessems daarover. Collectief Stockholm-syndroom,” concludeert Volkskrant-journalist Bessems dan ook.

Als het zo doorgaat wordt Nederland Rutte IV heel gemakkelijk ingerommeld. Rutte gaat vandaag bij Nieuwsuur heel blij vertellen dat hij het voortaan allemaal veel beter en vooral heel anders gaat doen, en dat is het dan. En het gros van de media staat erbij, kijkt ernaar, en applaudiseert.