Voor Sigrid Kaag is formatie al rond: ‘Voor de zomer een kabinet met VVD, CDA, D66, GL en PvdA’

Wat Kaag betreft wordt er ‘voor de zomer’ een nieuw kabinet gevormd, bestaande uit VVD, CDA, D66, GroenLinks en de PvdA. Rechtse kiezers hebben wat haar betreft mooi het nakijken, want een stel afgestrafte linkse partijen in de coalitie komt haar toch veel beter uit.

Politiek verslaggever voor BNR Sophie van Leeuwen kwam met de dieptrieste primeur op Twitter:

Kaag: Voor de zomer een kabinet met VVD, CDA, D66, GL en PvdA #formatie pic.twitter.com/IQePpHa0QV — Sophie van Leeuwen (@sophievleeuwen) May 18, 2021

Voor de DDS-lezer kon dit niet als een verrassing komen, want eerder vandaag bleken CDA-leider Wopke Hoekstra en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ook al te zinspelen op kabinetsdeelname. Alleen heeft Segers wat Kaag betreft het nakijken en zij kiest liever voor GroenLinks. En Jesse Klaver zei al dat hij D66 progressief genoeg vond, maar bleef wel soort van vasthouden aan de PvdA.

De kans zit er nu dus heel dik in dat het kabinet wordt zonder ook maar één rechtse partij, tenzij iemand de VVD daar nog toe durft te rekenen. Het is nu eigenlijk alleen nog maar de vraag of het GroenLinks samen met de PvdA wordt, of alleen GroenLinks.

Alle door Kaag genoemde partijen benadrukken in ieder geval dat er haast is geboden bij een snelle formatie, dus reken er maar op dat ze het ‘in het landsbelang’ voor de zomer eens zullen worden over grote thema’s. Dat wordt dus vier jaar lang meer migratie, meer Europa, meer dure klimaatonzin, meer morele verontwaardiging (over álles), meer diversiteitsgedram, minder boeren, meer belachelijk dure woningen én meer belastingen. Allemaal voor uw eigen bestwil.

Oh, en misschien nog wat oppervlakkige dingetjes over een nieuwe bestuurscultuur, maar aangezien dezelfde partijen toch aan dezelfde knoppen blijven zitten is die kans vrijwel nihil. Nu alleen nog even kijken waar ze Omtzigt kunnen parkeren!

PVV-leider Geert Wilders typeert dit hele schouwspel het best en zegt tegen het AD: ‘De kaarten zijn allang geschud.’