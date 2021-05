Voormalig Op1-presentatrice Talitha Muusse: bij de NPO beschermen ze de gevestigde manier van denken

Voormalig Op1-presentatrice Talitha Muusse heeft harde kritiek geuit op het NPO-programma Op1. De redactie heeft te veel invloed, “experts” kunnen niet gecontroleerd worden, en de redactie gaat te veel mee in het denken van Den Haag. Dat zegt ze in de podcast van presentatoren Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth, aldus het AD.

“Als je heel lang heel dicht werkt op die Haagse realiteit, dan zeg ik niet iets heel geks dat je een deel van die logica ook begrijpt en je eigen maakt. Ik vond dat als nieuwkomer best wel heftig om te ervaren. Er is een gevestigde manier van denken, die verdedigd wordt,” zegt Muusse.

Ook vond ze de manier waarop de redactie omging met experts als Ab Osterhaus niet journalistiek juist. Ze mocht geen andere expert gebruiken om kritiek te uiten op Osterhaus’ ideeën. “Ik kan hem alleen maar vragen of hij denkt dat zijn cijfers kloppen. Ik vind dat een hele zwakke controlefunctie. Ik draag bij aan een beeld dat ik niet zelf kan checken en dat vond ik heel frustrerend. Ik heb daar bezwaar bij. Maar dan werd er gezegd: hij is een autoriteit.”

Muusse stapte eerder dit jaar op bij Op1 nadat ze te horen had gekregen dat ze niet mee mocht praten over politieke onderwerpen omdat ze kritiek had geuit op het coronabeleid van het kabinet.