VVD/D66-tortelduifjes ruziën over Israël: ‘Opportunist’ Rutte en ‘hautaine’ Kaag vinden elkaar hartstikke niet lief

“Hij vindt haar hautain, zij vindt hem een opportunist.” Dat zegt een mede-bewindspersoon over de totaal verstoorde relatie tussen de twee ergste politici die Nederland tegenwoordig kent: Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). Is het niet zonde? En wij maar denken dat ze een soort van politieke tortelduifjes zijn!

Groot nieuws van De Telegraaf! Want, zo blijkt, Sigrid Kaag en Mark Rutte kunnen achter de schermen eigenlijk maar nauwelijks door één deur met elkaar. Ze mogen elkaar op persoonlijk vlak eigenlijk totaal niet. En daar kwam onlangs nog eens een significant meningsverschil bij over de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Uiteindelijk liep een vergadering helemaal uit de hand, waarna Kaag wegliep en niet meer terugkwam.

De botsing vond afgelopen vrijdag plaats. Stef Blok, toen nog minister van Buitenlandse Zaken maar die positie is nu overgenomen door Kaag, mocht vertellen over de situatie in het Midden-Oosten. Daarna kwam Kaag aan het woord. Die wilde “nog wel wat nuance in het Nederlandse standpunt aanbrengen.” Ze vond ze, aldus “een aanwezige,” dat “in het verhaal van Stef te weinig evenwicht zat.”

Vervolgens triggerde dit Mark Rutte. Die vond het verhaal van Kaag “eenzijdig pro-Palestijns,” wat gezien haar achtergrond natuurlijk bepaald geen verrassing is.

Kaag accepteerde dat op haar beurt weer niet en vocht terug. “Het was buitengewoon fel,” aldus iemand die erbij was. “Wat sfeer betreft was dit niet alleen inhoudelijk, maar ook persoonlijk.” Toen het onderwerp Israël beëindigd werd liep Kaag dan ook weg, hoewel de vergadering er zelf nog niet helemaal opzat.

Volgens “een bewindspersoon” die met De Telegraaf gesproken had was het bepaald niet de eerste keer dat Kaag en Rutte met elkaar overhoop lagen. “Rutte vindt Kaag hautain, Kaag vindt Rutte een opportunist,” zegt die persoon.

Nou, dan hebben ze allebei voor de verandering een keer gelijk. Rutte ís opportunistisch tot op het bot. De man doet werkelijk alles om aan de macht te blijven. Niet zo gek natuurlijk, want buiten de politiek heeft hij niets in zijn leven. In het verleden had hij zijn moeder nog tenminste, maar ook die is hem ontvallen. Rutte zal politicus zijn, of hij zal niets zijn. Dat is natuurlijk precies waarom hij later, aldus De Telegraaf, terugkwam op de confrontatie en meteen een stap terugdeed door te stellen dat Kaag “helemaal gelijk” had. Toch maar wel, hè? Want hij wil premier blijven. En daarvoor heeft hij de steun nodig van de D66-leider.

Nou ja, hartstikke leuk en interessant natuurlijk. Alleen is er helaas wel één probleempje: als puntje bij paaltje komt maken dit soort ruzies niets uit. Rutte IV komt er. Kaag en Rutte blijven ‘gewoon’ met elkaar samenwerken en gaan een radicaal-linkse agenda opleggen aan het Nederlandse volk; een volk dat bij verkiezingen juist steevast in meerderheid voor een rechtse politiek stemt. Maar straks wel zit opgescheept met een linkse hautaine betweter, en een ietsje minder linkse schaamteloze opportunist. Arm Nederland!