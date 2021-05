Wat nou ‘testsamenleving’?! Pathé-bioscopen gaan 5 juni open zónder verplichte tests voor bezoekers

Bij Pathé zijn ze helemaal klaar met het testgedram van het kabinet en het OMT. Want, laat de grootste bioscoopketen van Nederland weten, op 5 juni gaan alle bioscoopzalen open. En nee, daarbij wordt geen enkele bezoeker om een test gevraagd. Want de bioscopen kunnen prima “op een veilige manier” open zonder dat er inbreuk gemaakt wordt op het medisch geheim van de burger. Wat een idee!

Vanaf half december zijn de bioscopen dicht geweest. Als ze weer open gaan op 5 december is het dus voor het eerst in bijna een half jaar tijd dat ze weer geld mogen verdienen. Bij Pathé hebben ze daar dan ook zin in. Maar, laat de bioscoopketen weten, dit betekent niet dat het bedrijf meegaat in de waanzinnige testsamenleving die het kabinet voor ogen heeft.

Want nee, daar heeft Pathé geen zin in. Mensen kunnen prima “veilig” naar de bioscoop zonder dat ze eerst gedwongen een testresultaat moeten overhandigen. Zo deden de bioscopen dat vorig jaar, en zo zullen ze dat ook dit jaar doen.

Hoe? Nou, onder meer door het aantal bezoekers te beperken (tot 50 per zaal) en door tickets alleen online te verkopen. Zo krijg je dus geen ellenlange wachtrijen. Mensen bestellen hun tickets online en kunnen, voor hun film begint, lekker snel de zaal binnenlopen.

Zo. Hoera voor Pathé!