Watttttt….. VPN Nederland nu helemaal gratis zonder addertjes?

VPN Nederland heeft als doel dat jij veilig, snel en anoniem op het internet kunt rondsurfen. Onze app maakt het gebruik van een VPN gemakkelijk, met enkel één klik ben jij veilig online en heb je het internet onder de duim. Het gebruik maken van een VPN maakt het internet een veilige plek waar jij je geen zorgen meer hoeft te maken over je (persoonlijke) gegevens.

Maak jij geregeld gebruik van het internet maar ben jij nog niet echt bekend met de term VPN en wil je graag weten wat VPN Nederland voor jou kan betekenen? Dat leggen we dit hier graag aan je uit. Vandaag de dag is de digitale wereld niet meer weg te denken voor vele. Alles kan tegenwoordig via één van je vele schermen en met een paar klikken regel jij al je zaken zowel thuis als onderweg. Even snel geld overmaken op je rekening als je voor de kassa staat, online shoppen of dat ene mailtje afhandelen terwijl je onderweg bent. Zulke zaken zijn niet meer weg te denken uit het leven vandaag de dag. En hoe handig dat ook is, er zitten ook sommige nadelen aan. In sommige gevallen ben je op het internet bezig met persoonlijke en gevoelige data, dit kan gaan om informatie of gegevens die jij liever niet in handen ziet van iemand anders. Aangezien er mensen altijd uit zijn op het verzamelen van deze dat zijn wij, VPN Nederland, hier voor jou om deze data te beschermen. Door te werken met een VPN (Virtual Private Network) creëer jij je eigen online data bubbel. Het is zoals het al in de naam wordt genoemd, een volledige privé verbinding. Een VPN-signaal wordt verbonden aan een willekeurige internet-locatie. Aangezien er dus niet gebruik wordt gemaakt van jouw eigen IP adres ben jij volledig anoniem op het internet en houd je alle data enkel voor jezelf. Hierdoor hebben zaken zoals phishing, waarbij persoonlijke of gevoelige data wordt gestolen, geen enkele kans van slagen. Met een VPN ben jij in de online wereld volledig beschermd.

Dus nu denk jij, een gratis VPN? Klinkt aantrekkelijk, maar is dat dan ook echt gratis? Om daar gelijk antwoord op te geven, ja, de gratis VPN van VPN Nederland is ook daadwerkelijk een gratis VPN. Hiervan kun jij op alle manieren veilig gebruik maken van het internet zoals jij dat zou willen. Nu ben jij waarschijnlijk op zoek naar de addertjes onder het gras. Tot het gebruik van 2GB data zijn er daadwerkelijk geen addertjes onder het gras te vinden. Het kleine addertje onder het gras is dat wij als VPN Nederland een datalimiet van 2GB hebben gesteld. Hoewel we je graag zonder datalimiet veilig op het internet zouden laten rond surfen, dat zou voor ons een failliet betekenen binnen een maand. Dus vandaar hebben wij als VPN Nederland besloten dat 2GB een mooie hoeveelheid is voor een gratis VPN. Mocht je nog met vragen zitten over onze gratis VPN neem dan contact op met ons. We helpen je graag verder.

Heb jij een Netflix VPN nodig dan is VPN Nederland ook een hele goede keuze, helaas zit je dan al wel snel door de 2GB datalimiet heen. Maar niet getreurd voor maar €1,99 per maand gebruik je een datalimiet loze VPN.