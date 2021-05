Wilders (PVV) vindt het “een schande” dat Rutte Bevrijdingsvuur heeft ontstoken: ‘Niemand is verantwoordelijk voor meer onvrijheid dan de premier’

Vandaag was het de eer aan demissionair premier Mark Rutte om het Bevrijdingsvuur te ontsteken. Vandaag op Bevrijdingsdag vieren we onze vrijheid, maar volgens PVV-leider Geert Wilders is het een schande dat uitgerekend de VVD-premier het vuur heeft ontstoken. “De man kan het woord vrijheid niet eens spellen”, aldus Wilders.

De PVV-voorman was allesbehalve blij over het feit dat Rutte het Bevrijdingsvuur vandaag heeft ontstoken. Op Twitter haalde Wilders dan ook hard uit naar Rutte. Want, zo stelt Wilders, Rutte is bij uitstek degene die staat voor onvrijheid.

Het is een schande dat Rutte het Bevrijdingsvuur heeft ontstoken. De man kan het woord vrijheid niet eens spellen. Niemand is verantwoordelijk voor meer onvrijheid dan Mark Rutte. #Bevrijdingsdag #vrijheid https://t.co/o34sjLUvB3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 5, 2021

Het lijkt erop dat Wilders hard uit haalt naar de puinhopen van elf jaar Rutte. Sinds 2010 zit Nederland opgezadeld met de VVD-premier en zijn doctrine. Veel mensen zijn het vertrouwen kwijtgeraakt in de overheid in die jaren, onder Ruttes bewind kwam naar buiten dat mensen financieel werden vermorzeld door de Belastingdienst. Daarnaast werden Kamerleden het werk onmogelijk gemaakt door het bewust achterhouden of traineren van informatie. Dus nee, bij Wilders moet je niet aankomen met dat Rutte op zou komen voor onze vrijheden, dat wordt wel duidelijk uit zijn boze post.

Gedurende de coronacrisis zijn Wilders en Rutte ook vaak genoeg lijnrecht tegenover elkaar komen te staan wat betreft de coronamaatregelen. Wilders vond dat Rutte en het kabinet bij bepaalde maatregelen te ver ging, en voorlopig lijkt Wilders zijn kritiek nog niet in te dammen.