Zien: Arnon Grunberg hekelt linkse steun voor motie van wantrouwen van PVV: ‘Cordon sanitaire moet blijven bestaan’

De van de wereld losgezongen schrijver Arnon Grunberg mocht gisteren weer eens zijn gal spuien bij het programma Op1. Tijdens de uitzending ratelde Grunberg dat hij het niet vond kunnen dat de linkse partijen PvdA en GroenLinks de motie van wantrouwen van de PVV tegen Rutte, tijdens het beruchte 1 april-debat, steunden. Volgens de schrijver moet men juist het cordon sanitaire in stand houden.

Grunberg bezorgde de NPO gisteren weer zijn dagelijkse portie anti-PVV en -FVD-retoriek. Volgens de schrijver zijn die twee partijen een groot gevaar en moeten we koste wat kost het “de facto bestaande cordon sanitaire” behouden. Ook al betekent dat het redden van Rutte tijdens het inmiddels beruchte formatiedebat van afgelopen 1 april.

De VVD smeekt het CDA bijna om mee te gaan regeren. @Minpres deed vanavond een handreiking aan Pieter Omtzigt. @MvanToorenburg: “Omtzigt is een subliem Kamerlid, maar tegelijkertijd is niemand groter dan de partij.” #Op1 pic.twitter.com/K2Wxb44I67 — Op1 (@op1npo) May 10, 2021

Bij Op1 deelde Grunberg zijn mening over de kwestie:

“Ik vind het onjuist om met de antidemocratische partijen, begin april, mee te stemmen met de PVV en FVD tegen Rutte. Want wat mij betreft is de les van Weimar, dat je het midden moet steunen.”

Ook VVD’ers verdienen waardering en steun, vindt Grunberg: “Én ook Rutte wat mij betreft. Ik ben geen VVD’er en ook zeker geen vriend van Rutte, maar als je zegt Rutte hoort niet meer bij het midden, dan begeef je je in een gevaarlijk gebied. Ik vond het toen onjuist. En nog steeds vind ik dat, dat het cordon sanitaire, dat de facto bestaat rondom de PVV en FVD, moet blijven bestaan. Het was een fout van de PvdA en van GroenLinks om toen die motie te ondersteunen.”

Het moge maar weer eens duidelijk zijn: de afkeer van Grunberg jegens de partijen PVV en FVD is zo groot dat hij liever Rutte in het zadel houdt dan dat andere partijen een motie van deze ‘eng-rechtse’ partijen steunen. En vanzelfsprekend kon Grunberg het niet laten om even de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw er bij te halen.

Zoals gewoonlijk greep Grunberg zijn tv-momentje om weer even uit te halen naar de rechtse partijen in Nederland. Ook al betekent het dat de toeslagenouders kunnen stikken.