5 klussen in huis om in de zomer op te pakken

Een eigen huis hebben betekent ook dat je zelf voor het onderhoud ervan moet zorgen. Anders wordt het op den duur een bouwval en daalt de waarde van de woning flink. Een aantal klussen in huis kun je volgens de Vereniging Eigen Huis het beste in de zomer uitvoeren. We bespreken een aantal van die klusjes, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer waarvoor je alvast het benodigde gereedschap kunt bestellen bij Mastertools.

Scharnieren van de binnendeuren smeren

Om ervoor te zorgen dat je binnendeuren soepel en dicht blijven gaan, is het van belang om de scharnieren van de deuren deze zomer te smeren. Hiervoor kun je olie of teflonspray gebruiken. Laat je het te lang na om de scharnieren te smeren, dan zal het hang- en sluitwerk sneller gaan slijten.

Vriezer ijsvrij maken

De zomer is een goed moment om je vriezer ijsvrij te maken, en dan bedoelen we niet dat je alle ijsjes die je in de vriezer hebt in één keer moet opeten. Het is van belang om de ijsvorming in de vriezer tegen te gaan, omdat een vriezer waarin in een ijslaag zich opgebouwd heeft onnodig veel energie verbruikt. Laat de vriezer ontdooien totdat al het ijs weg is. Wees geduldig en ga het ijs niet wegschrapen. Wanneer al het ijs gesmolten is, kun je de vriezer schoon en droog maken.

Kozijnen schoonmaken

Je kozijnen moeten op z’n tijd ook aan de buitenkant schoongemaakt worden. Als je dit bijhoudt, dan verleng je de levensduur van het schilderwerk. Dat beschermt op zijn beurt de kozijnen zelf weer tegen rot. Vergeet niet de sponning van het raam mee te namen, want dat is een plek waar vuil zich ophoopt.

Metsel- en voegwerk controleren

Tijdens je zomervakantie kun je ook het metselwerk en voegwerk van je woning inspecteren. Zijn er gaten en scheuren te vinden? Dit zijn ‘zwakke plekken’ waar water en ongedierte binnen kunnen komen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Probeer deze zwakke plekken te repareren. Let op: is er scheurvorming in de gevel, dan kun je te maken hebben met een constructief probleem! Laat een professional daarnaar kijken.

Dakpannen controleren

Kies een droge zomerdag uit om je dak eens goed te controleren. Zijn er dakpannen die scheef liggen of zelfs gebroken of weggewaaid zijn? Dan is het zaak om dat zo snel mogelijk te herstellen om lekkages te voorkomen. Ook als je binnen nog geen lekkage hebt geconstateerd, kan er sprake zijn van een serieus probleem, omdat een lekkend dat ook houtrot kan veroorzaken in het dakbeschot en de panlatten.

Werk aan de winkel dus deze zomer in je eigen woning. Het leven van een huizenbezitter gaat immers niet over rozen!