Agressieve coronawappies vallen BBC-journalist aan: ‘Verrader!’

Corona-complotdenkers hebben gisteren in Londen de BBC-journalist Nick Watt aangevallen, terwijl de man op weg was naar zijn werk. De anti-lockdowndemonstranten scholden Watt uit voor “verrader,” bedreigden hem op slechts enkele centimeters afstand en duwden hem over de stoep heen. Watt zette het uiteindelijk op een lopen en wist aan de complotdenkers te ontkomen door over een hek te springen.

Afgrijselijk hoe politiek verslaggever Nick Watt van Newsnight gisteren belaagd werd door anti-lockdown demonstranten in Londen.pic.twitter.com/GXPxNIZLBD — Tim de Wit (@timdewit) June 15, 2021

Beelden van het incident gaan viraal op Twitter. Journalisten spreken hun afschuw uit over het incident, waarbij eens te meer duidelijk wordt dat de persvrijheid onder vuur ligt dankzij tegenstanders van coronamaatregelen.

Ook Nederlandse journalisten spreken zich uit. “Afgrijselijk,” aldus de VK-correspondent Tim de Wit (NOS). Zijn collega Henrik-Willem Hofs voegt daar aan toe: “Vrij bezopen dit.”

De media-vijandige sfeer is geen uniek Brits fenomeen. In Nederland tonen tegenstanders van het coronabeleid over het algemeen weinig respect voor de pers. Ze lopen rond met “NOS = fake news”-stickers, of noemen journalisten “tuig van de richel.”