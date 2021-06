AstraZeneca-weigeraars kunnen alsnog een prik met Janssen, Pfizer of Moderna krijgen: veegronde in aantocht

Alle Nederlanders tussen de 60 en 65 die eerder werden opgeroepen voor een AstraZeneca-prik bij de huisarts maar deze niet hebben gehaald, komen binnenkort alsnog in aanmerking voor een vaccinatie bij de GGD. Zij zullen dan een prik krijgen met één van de drie daar gebruikte vaccins: Janssen, Pfizer of Moderna.

Minister Hugo de Jonge zal de Tweede Kamer daar binnenkort over informeren, zo weet Nieuwsuur. De stap wordt genomen omdat veel mensen uit de zogeheten ‘huisartsgroep’ het Britse vaccin niet vertrouwen. Het RIVM liet de vaccinatiecampagne al twee keer stil leggen wegens zorgen rondom zeer zeldzame bijwerkingen. Als gevolg daarvan hadden sommige huisartsen de grootste moeite om hun patiënten zo ver te krijgen zich te laten vaccineren met AstraZeneca.

Voor deze mensen komt er nu dus alsnog een oplossing: aangezien Nederland binnenkort miljoenen vaccins over heeft, zullen zij ook een prik kunnen krijgen met één van de bij de GGD gebruikte vaccins. Wanneer zij dan precies aan de beurt zijn, is nog onduidelijk. Mogelijk mogen zij een afspraak maken nadat alle 18+’ers de mogelijkheid hebben gehad zich in te enten. Dit zal over enkele weken het geval zijn.