Beau van Erven Dorens biedt excuus aan na ongekende aanval op anti-coronavaccin christen: ‘Niet fatsoenlijk’

Beau van Erven Dorens heeft op Instagram vandaag zijn excuses aangeboden voor zijn misdraging van gisteravond. Tijdens de uitzending van zijn show haalde hij namelijk hard uit naar één van zijn gasten die hij opdroeg zijn mond te houden. Beau werd woedend omdat de gast, evangelist Florens van der Spek, dingen zei over corona en vaccins waar hij niet blij mee was. Maar Beau wist wie hij aan tafel uitnodigde.

Het gedrag van presentator Beau van Erven Dorens tijdens zijn talkshow Beau gisteravond was uitermate onbeschoft. De mediaman liet zich gaan, omdat de gast deed waarvoor hij feitelijk is uitgenodigd, te weten zijn controversiële mening over coronavaccins verkondigen.

Tijdens de uitzending zei Van der Spek dat hij de prik niet wil krijgen. Zijn belangrijkste twee redenen waren dat Jezus hem “het eeuwige leven” biedt door verlost te zijn van zijn zonden, en omdat hij biologisch eet. Nou weet ik niet wat biologisch eten te maken heeft met het virus, maar volgens Van der Spek maakt hem dat resistent. Oké, onzin natuurlijk. Misschien dat je als je gezond leeft een beter immuunsysteem hebt, maar dat je “resistent” zou zijn is natuurlijk je reinste flauwekul.

In plaats van dat kalm te weerleggen liet Beau zich helemaal gaan. “Iedereen even zijn kop houden!” gilde hij. En even later: “Nee echt! Ik ben er helemaal klaar mee! Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden, moet je gewoon je mond een keer houden.”

Dat was natuurlijk gewoon onbeschoft. Want Beau wist van tevoren wie hij aan tafel haalde. Hij en zijn redactie wisten wat Van der Spek zou zeggen. Immers, dat is precies waarom ze hem uitgenodigd hadden. Ze wílden dat geluid aan tafel horen. Misschien om hem uit te lachen – geen idee – maar ze deden dit bewust. Dan is het volstrekt onacceptabel dat Beau begint te schreeuwen en zo’n gast vertelt dat hij zijn bek moet houden.

Beau beseft dat zelf ook. Want op Instagram biedt hij nu zijn excuses aan. “Het ging er in de show vanavond even hard aan toe… ik schoot uit mijn slof tegen Florens van der Spek (die uit religieuze overwegingen geen vaccin wil hebben), omdat de discussie mijns inziens ontspoorde,” aldus de presentator.

“Na afloop heb ik nogmaals mijn excuses aan hem gemaakt, want iemand zo ruw tot de orde roepen is niet fatsoenlijk. Maar we hebben het goed gemaakt en ik heb de Statenbijbel van hem gekregen! Ik zal het even moeten opzoeken, maar daar staat vast ergens in dat gij die de stem verheft de goede woorden niet kan vinden. En zo is het!”

Zo hebben ze er toch nog een positief einde aan gebreid. Hoewel de kans dat Beau die Bijbel daadwerkelijk leest natuurlijk ongeveer net zo groot is als de kans dat Van der Spek zich alsnog laat inenten tegen Covid-19.

