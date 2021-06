Bemoeizieke EU opent aanval op privacy: eist invoering digitale ID-kaart voor AL uw activiteiten

De Europese Commissie wil zijn tentakels diep in het digitale leven van de burger wurmen. Naast een digitale portemonnee voor al uw belangrijke informatie wil Brussel ook een digitale ID-kaart gaan introduceren.

Op 1 juni kwam er al nieuws naar buiten over een gevaarlijke ontwikkeling die de Europese Commissie in gang heeft gezet, samen met de plannen van de Europese Centrale Bank (ECB) om een digitale munt uit te gaan brengen. Dus het idee van een digitale ID-kaart, waarover Nu.nl nu bericht, komt niet geheel als een verrassing.

De Commissie wil dat de digitale ID-kaart een alternatief wordt voor een normale ID-kaart, rijbewijs of paspoort. Ook zou je er bij grote websites (>45 miljoen gebruikers) mee in moeten kunnen loggen. En zoals bij al die andere plannen geldt: “Het gebruik wordt niet verplicht.” Een prima reden om je af te vragen wat de meerwaarde er dan van is, want overal inloggen kun je nu ook wel. Maar goed, als het gebruik ervan op den duur zo immens populair is geworden, dan is verplichten niet eens meer nodig.

Het klinkt allemaal leuk en aardig dat je straks niet meer je diploma’s, huwelijksakte, bankpassen of zelfs je doktersrecepten meer fysiek hoeft te bewaren. Maar gelooft iemand nou serieus dat Brussel dit alleen maar doet om onze portemonnees overbodig te maken? Kom nou toch…

Zelfs al zouden de gegevens qua veiligheid helemaal tip top in orde zijn, wat best mogelijk is, wat als je je online gedraagt op een manier die de mensen in Brussel niet bevalt? Stel je bijvoorbeeld voor dat iemand een uitspraak van jou niet kan waarderen en jou rapporteert. Gaat de EU eerst monitoren en een onderzoek instellen, of zetten ze jouw account eerst op zwart en kijken daarna of de ‘aanklacht’ terecht is?

‘Dan moet je maar geen rare uitspraken doen’, zeggen mensen dan. Het probleem zit hem erin dat een ander gaat bepalen wat een rare uitspraak is. En we hebben bij Twitter en Facebook al gezien wat daar de effecten van kunnen zijn. Het verschil is alleen dat je daar niet perse gebruik van hoeft te maken en van zo’n EU ID-kaart op den duur misschien wel.

Je weet simpelweg gewoon niet waar je aan begint en of de voorwaarden, condities of functies van zo’n digitale ID-kaart op den duur veranderen. En als het op een bepaald moment wél gebeurt, dan hang je. Yikes!

