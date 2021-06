Übergriezelige nachtmerrie! EU werkt aan “handige” app waarin u al uw belangrijke gegevens kan proppen

In navolging van het nieuws dat de Europese Centrale Bank (ECB) met een eigen digitale munteenheid komt, gaat de Europese Unie zelf ook flink aan de digitale weg timmeren. Woensdag kondigen zij een digitale portemonnee in de vorm van een app aan, waarmee ál uw belangrijke informatie in kan worden opgeslagen. Hartstikke veilig, makkelijk, betrouwbaar en gehéél vrijblijvend natuurlijk, want daar staat de EU om bekend…

Volgens De Telegraaf gaat de EU een ‘handige’ app introduceren die wordt omschreven als een uitgebreidere variant van DigiD. Belangrijke informatie zoals een rijbewijs, betaalgegevens, creditcardinformatie, wachtwoorden, officiële documenten en noem het maar op: de digitale EU-portemonnee moet het allemaal beveiligd op kunnen slaan. Nou, nou!

De EU zegt dat dit systeem puur voor het gemak van burgers is en niet verplicht zal worden, maar wie gelooft dat nou echt? Het is in Nederland ook niet verplicht om een DigiD te hebben, maar kijk maar eens hoe ver je komt zonder dat systeem.

De ECB rolt de digitale munt waarschijnlijk op eenzelfde manier uit. Hartstikke veilig en oh wat handig, tot het de nieuwe norm is geworden en je er eigenlijk niet meer onderuit kunt.

Waarschijnlijk gaan de EU en de ECB bij hun systemen gebruik maken van blockchain-technologie, omdat dat praktisch niet te kraken is door hackers. Maar het is allesbehalve veilig. Het probleem bij deze systemen is namelijk dat het zéér gecentraliseerd gaat zijn (in tegenstelling tot Bitcoin of andere grote crypto’s).

Het is een stuk efficiënter voor de Europese Unie en haar lidstaten om de gehele burger-administratie op deze manier in te richten. Maar als het eenmaal normaal is geworden en je doet iets wat ze niet bevalt, dan kun je technisch gezien met één druk op de knop worden geneutraliseerd. Dát is het gevaar – en ironisch genoeg ook exact de reden waarom Bitcoin is ontwikkeld en de ontwikkelaars anoniem zijn gebleven.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En dan kunnen ze wel zeggen dat het veilig is, niet gehackt kan worden en dat er regels voor zullen worden opgetuigd, maar de mogelijkheid om die knop om te zetten blijft gewoon bestaan. Desnoods noemen ze het gewoon een ‘tijdelijke storing’ als iemand moet worden uitgeschakeld. Het is echt een hele enge ontwikkeling. Brrr!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!