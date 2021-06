Bijna twee miljoen coronavaccinaties niet geregistreerd bij RIVM: ‘Zaken gaan niet goed, door veelvoud aan factoren’

Zo’n 1,8 miljoen coronaprikken zijn niet goed geregistreerd door het RIVM. Daarover slaan huisartsen alarm: voor 1 juli moeten alle gegevens in de database staan, voor het vaccinatiepaspoort. Maar in bijna twee miljoen gevallen is dat nog niet gebeurd. Dat rapporteert Het Parool, dat aangeeft dat er momenteel een “race tegen de klok” gaande is.

“Er gaan meerdere zaken niet helemaal goed, het is een veelheid aan factoren,” meent de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV): “Huisartsen maken gebruik van verschillende leveranciers voor hun praktijkinformatiesystemen, waarin ze de vaccinaties registreren. Al die leveranciers zijn al in gesprek geweest met het RIVM. Maar het lijkt erop dat het nog steeds niet goed loopt.”

D66-Kamerlid Jan Paternotte stipt daarbij ook nog even de veelvuldig door het ministerie aangehaalde ‘zorgvuldigheid’ aan: “Dit was dus de reden dat Nederland in januari als laatste in de EU begon met prikken: registratie moest eerst op orde zijn,” stelt hij. Om er sarcastisch aan toe te voegen: “5 maanden later…”

Het RIVM bezweert dat het probleem hun volle aandacht heeft, en dat ze “elke dag” een stukje verder komen met het oplossen van de problematiek.

