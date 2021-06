Bilal Wahib mocht bij Op1 zijn straatje schoonvegen… En, schok: hij komt met nieuwe film geproduceerd door BNNVARA

Het was bijzonder merkwaardig om te zien gisteravond. Een gestoorde jongeman, een smeerpijp eerste klas, die een kleine jong vroeg zijn privélichaamsdelen te laten zien, mocht langskomen bij Op1 van BNNVARA om zijn reputatie nog iets van te redden. Iedereen vroeg zich af, waarom? Nou, zou het er iets mee te maken dat er in juli een nieuwe film uitkomt, waarin hij de hoofdrol speelt, en die co-produceerd is door, niet schrikken, BNNVARA, de omroep achter Op1?

Jan Dijkgraaf heeft gisteren naar de uitzending gekeken van Op1, met “speciale gast” Bilal Wahib. Je weet wel, dat is die mocro-bn’er die een kleine jongen onlangs op sociale media vertelde, live op het internet terwijl talloze mensen meekeken, of hij zijn piemel niet even wilde laten zien. We kunnen Jan dankbaar zijn dat hij dit heeft gedaan, want dan hoeven wij het niet te kijken. Jans samenvatting is misselijk makend genoeg.

Want, wat blijkt? Bilal gebruikte de gelegenheid om zich in quasi-onschuld te wentelen. Een paar citaten:

“Het grappige was dat ik op het moment dat ik het deed niet wist dat ik fout zat.”

Dat is helemaal niet grappig. Het bewijst dat je een viespeuk bent, Bilal.

“Ik lag er nachten wakker van.”

Oh nee!

“Het was een grap. Kan je je piemel laten zien? Dat kan niet. Hij heeft geen ogen. Hij kan niet kijken. Dat is de grap.”

Uhu. Ja.

“Ik heb niet gehoord dat iemand zei dat hij minderjarig was.”

Maar als het gewoon een grap was omdat een piemeltje geen ogen heeft, dan maakt dat niet uit toch? Het was immers geen oproep aan hem om zijn geslachtsdeel te laten zien. Toch?

“Mijn moeder moest huilen. Het is lastig om je moeder te zien huilen.”

“Ik ben serieus een maand niet naar buiten geweest.”

En zo ging het maar door. Hij zou zelfs “bedreigingen” hebben had.

Kortom, er is eigenlijk maar één echt slachtoffer hier, en dat is niet de jongen die voor de ogen van het hele land voor lul zette. Nee, het ware slachtoffer is meneer Wahib zelf.

Natuurlijk vraag je je dan af waarom meneer langsgekomen is bij het programma. Wat was Het Grote Doel? Nou, bericht Dijkgraaf ook, zijn nieuwe film (met Soundos en Nasrdin) komt binnenkort uit. Die verschijnt als het goed is op 22 juli. En ja, Bilal heeft daarin de hoofdrol. Het was dus deel van een PR-offensief om die film aan de man te brengen.

Maar dan denk je natuurlijk: waarom trapt BNNVARA daar dan in? Nou, niet schrikken. Nu komt het. Zijn film “wordt geproduceerd door NewBe in coproductie met BNNVARA, ROSE stories en Los Morros.”

Het was dus gewoon een incestueuze bende van een programma van (onder meer) BNNVARA dat wordt ingezet om wat pr te verzorgen voor een fílm die geproduceerd wordt door datzelfde BNNVARA.

Walgelijker dan bij de NPO worden ze niet gemaakt. Schandalig.