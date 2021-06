Boris Johnson gaat maandje langer wachten tot afschaffen laatste coronamaatregelen: Indiase variant

Het Verenigd Koninkrijk had eigenlijk 21 juni helemaal vrij moeten zijn van coronamaatregelen, maar premier Boris Johnson heeft besloten om toch langer door te gaan met de laatste onderdelen van de afgebouwde lockdown: mondkapjes dragen, afstand houden, thuiswerken en gesloten nachtclubs blijven een extra maandje wat de klok slaat bij onze buren aan de overkant van de Noordzee.

Na een flitsende vaccinatiecampagne leek het Verenigd Koninkrijk al snel af te stevenen op zo goed als geen corona in het land, maar de zogeheten Indiase variant van het virus kwam roet in het eten gooien, en houdt in veel Engelse steden momenteel huis onder met name niet- en gedeeltelijk gevaccineerde mensen. De besmettingscijfers lopen daardoor in bepaalde gebieden, zoals Bedford, flink op.

Reden voor Johnson om “Freedom Day” een maand uit te stellen. De Indiase variant moet eerst beteugeld worden door nog meer mensen te vaccineren, meent 10 Downing Street. Als dat eenmaal gebeurd is, zo luidt de verwachting, gaat deze kleine derde golf weer liggen en kan het land alsnog openen.

In Nederland is de Indiase variant nog niet op grote schaal gelokaliseerd. Vorige week werd slechts het dertiende geval vastgesteld.