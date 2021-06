BREEK: Pieter Omtzigt stapt uit het CDA

Brekend nieuws uit politiek Den Haag, of eigenlijk uit Enschede. Want de overspannen Pieter Omtzigt heeft via Twitter laten weten dat hij zijn lidmaatschap van veruit de kwaadaardigste partij van Nederland heeft opgezegd. Hij gaat, als hij terugkomt na zijn ziekteverlof, verder als onafhankelijk Kamerlid.

In zijn verklaring laat Omtzigt weten negatief verrast te zijn door het lekken van zijn memo. Die was voor “intern gebruik” bedoeld, bezweert hij. “Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te functioneren,” schrijft Omtzigt. “Dat is jammer, maar wel overduidelijk. Daarom heb ik met pijn in mijn hart partijvoorzitter Marnix van Rij laten weten dat ik mijn CDA-lidmaatschap opzeg.”

“Het is mijn intentie om terug te keren als zelfstandig Kamerlid, juist omdat veel mensen mij dat vertrouwen hebben gegeven,” gaat Omtzigt verder. “Ik heb verder nog geen enkel besluit genomen over hoe ik mijn politieke toekomst ga vormgeven en zal daar pas over besluiten wanneer ik volledig ben hersteld.”

Zo dat was het dus voor Omtzigt bij het CDA. De man stemde in alles met zijn partij mee – meer EU, pro-massa immigratie, pro-welvaartsstaat en pro-klimaat – maar omdat hij uiterst kritisch was op een paar dossiers en omdat hij zijn taken als linkse volksvertegenwoordiger serieus nam, kon zijn partij hem toch niet langer tolereren.

Vandaag en gisteren was het al duidelijk dat het CDA er alles aan deed om Omtzigt eruit te werken zodat de partij lekker kan gaan deelnemen aan de nieuwe coalitie. Dat is gelukt. Het zal dus ongetwijfeld heel snel gaan nu.

En Omtzigt? Die komt ongetwijfeld terug met een eigen partij die inhoudelijk eigenlijk gewoon het CDA is, maar met dit verschil dat de nieuwe club het idee van dualisme wèl enigszins serieus neemt. Dat zal inhoudelijk dus niet mijn partij zijn, maar het zal in ieder geval minder erg zijn dan die schaamteloze club backstabbers van het nepchristendemocratisch appèl.