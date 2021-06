Caroline van der Plas (BBB) geraakt door CDA-haatcampagne tegen Omtzigt: “Hij weet dat hij hier welkom is”

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is erg geraakt door de manier waarop het CDA Pieter Omtzigt behandelt. Ze leeft, zegt ze tegen De Dagelijkse Standaard, “erg met hem mee.” En, ook belangrijk: hij is altijd welkom bij BBB. Want Van der Plas is altijd op zoek naar “goede mensen.” Dus Pieter, hop, ga weg bij die achterbakse partij waar je nu bij zit!

BBB-powervrouw Caroline van der Plas zegt op Twitter dat ze het “helemaal koud” krijgt van de wanstaltige, onmenselijke, en ronduit beschamende manier waarop CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt behandeld is door zijn eigen partij. Of eigenlijk: mishandeld is.

Ik krijg het hier helemaal koud van. Wat heeft @PieterOmtzigt allemaal moeten doorstaan… Verschrikkelijk. https://t.co/mtvjtdgaDL — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 10, 2021

Toen Erik de Vlieger even later liet weten dat Van der Plas maar even heel snel een “personeelsadvertentie” moet plaatsen, reageerde ze daar op. “Pieter weet dat hij welkom is,” schreef ze als reactie.

Desgevraagd bevestigt ze dat die open uitnodiging bestaat tegen De Dagelijkse Standaard. “Pieter weet dat hij welkom is. Ik heb dat al voor wij in de Kamer zaten al eens op Twitter gezegd.” En niet alleen op Twitter. “Hij weet dat, ik heb dat ook een keer tegen hem gezegd. Voor de rest hebben we daar niet actief contact over, maar goede mensen zijn altijd welkom en ik denk dat Pieter heel goed bij ons past.”

Natuurlijk moet hij zelf beslissen “wat hij doet,” voegt Van der Plas toe, nadat hij straks is uitgeziekt. “Maar ik leef erg met hem mee.”

Dat zal Omtzigt ongetwijfeld waarderen, want bij de partij waar hij nú zit is dat inlevingsvermogen overduidelijk niet-bestaand. “Teringhond,” “eikel,” “nazi,” “gestoord…” Het zijn slechts een paar voorbeelden van scheldwoorden die hij daar te verduren kreeg de afgelopen maanden. Van zijn eigen mensen. Zijn collega’s. Zijn zogenaamde bondgenoten.

Nou, dan is deze man veel beter op zijn plek bij BBB. Of hij daar zélf trek in heeft, geen idee. Maar het zou een significante verbetering voor hem zijn ten opzichte van die vreselijke, hypocriete, misselijke partij waar hij nu bij zit.

