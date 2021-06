Caroline van der Plas (BBB) leest boerenhaters de les: ‘Ze knokken voor hun bestaan en hun gezin!’

Een website die luistert naar de naam Boerderij.nl heeft een headline geschreven waarvoor iedereen die ook maar een beetje waardering heeft voor onze boeren zich kapot zou moeten schamen. Maar in Nederland hebben we Caroline van der Plas, van de BoerBurgerBeweging. Toen zíj́ die titel in kwestie liet ze meteen even weten wat ze daar van vond.

“FDF wil weer protesteren voor stikstof en verdienmodel,” bericht het achterlijke Boerderij.nl op haar website. Dat is natuurlijk een volstrekt belachelijke manier om boeren in een bepaalde hoek te zetten. Namelijk het verdomhoekje.

Caroline van der Plas van BBB vindt daar dan ook wat van. Hoewel ze dat doet op een manier die veel minder hard is dan de mijne, maakt ze wel even duidelijk dat ze absoluut niet blij is met de framing van de titel.

“De kop had eigenlijk moeten zijn: ‘Boeren knokken voor hun bestaansrecht en dat van hun gezin! Knokken om het recht om boer te zijn, het recht om HUN boerderij en HUN grond te mogen houden. Het recht om NIET ongewenst verklaard te worden’,” aldus Van der Plas. “Maar dat past niet in een kop.”

Nee. Maar dat eerste deel past natuurlijk wel degel in een titel. Dat Boerderij.nl – een website waarvan je verwacht dat ze pal achter de boeren staan niet mee doen aan de kwalijke framing van de haters – daar niet voor gekozen heeft, is ronduit belachelijk.

Kunnen we iets afspreken met elkaar? Laten we vanaf nu pal achter onze boeren staan. Want als de gekken van de elites hun zin krijgen houden we straks in Nederland geen boeren (om van te spreken) meer over. Als iemand onze steun verdient, dan is het de Nederlandse boer.