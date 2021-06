Caroline van der Plas geeft afwezige FVD’ers elleboogstoot: ‘Ik heb gevraagd hoe het nou zit met Build Back Better’

Nadat BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas afgelopen dinsdag in aanvaring kwam met Thierry Baudet, die haar aanviel omdat ze “arrogant” zou zijn nadat ze weigerde een debatverzoek van de FVD-voorman te steunen, zijn de betrekkingen tussen de BoerBurgerBeweging en Forum voor Democratie niet opgeknapt.

Vandaag deelde Van der Plas opnieuw een stoot uit aan de FVD-fractieleden, die niet zijn komen opdagen bij een rondetafelgesprek met europarlementariërs in de Tweede Kamer. Veel andere partijen lieten ook verstek gaan: behalve Van der Plas waren alleen VVD, D66, CDA, Volt en JA21 vertegenwoordigd. Reden voor Van der Plas om uit te halen naar de partij van Thierry Baudet, die de laatste maanden het veel heeft over ‘build back better,’ volgens hem een wereldwijd complot om wereldleiders links beleid te laten uitvoeren.

Van der Plas: “Bij afwezigheid van onze ambtsgenoten van Forum voor Democratie,” aldus de BBB-parlementariër schouderophalend: “heb ik de europarlementariërs maar gevraagd hoe het nou zit met Build Back Better en de The Great Reset.” Haar boodschap voor Baudet is zonneklaar: “Ik duik nergens voor weg.”