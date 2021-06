CDA kreeg forse donaties via achterdeurtjes, partijbestuur: ‘Niks aan de hand want niet illegaal’

Het CDA heeft behoorlijke bedragen in aanloop naar de verkiezingen via omwegen binnengekregen. De donaties werden via ‘neveninstellingen’ van het CDA gestort, waardoor dit buiten de campagneoverzichten van het ministerie van Binnenlandse Zaken kon blijven. Maar omdat het niet illegaal is, is er volgens het CDA helemaal niets aan de hand.

Ex-CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt beweerde dat sponsoren invloed kochten op de partij en de lijsttrekkerskeuze. “Bijna één miljoen van het campagnebudget lijkt van drie sponsoren te komen”, schreef Omtzigt in het uitgelekte memo. “En die sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen (…).” Het CDA gaf vanwege die zware aantijgingen de financiële plaatjes vrij, maar doet vervolgens alsof er niets vreemds aan is, stelt het AD.

Volgens het partijbestuur is het volstrekt normaal dat CDA-fondsenwerver Hans van der Wind in totaal 1,2 miljoen euro doneerde via zijn bv’s aan de business club van het CDA en de stichting voor fondsenwerving. Zo bleven meerdere donaties van ruim een ton buiten de meldplicht voor donaties aan partijen en kandidaten. Opvallend is ook dat een aantal donaties van deze grootte pas ná de verkiezingen is gestort. Moet gewoon kunnen, niks aan de hand!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het CDA-partijbestuur blijft natuurlijk alleen maar hameren op het feit dat het strikt juridisch allemaal gewoon legaal is, maar ergens voelt het toch niet echt helemaal lekker. Ze moeten bij het CDA ook hebben geweten dat dit het effect zou zijn van het openbaar maken van de financiële plaatjes terwijl ze zulke zware aantijgingen boven het hoofd hangt.