CDA-voorzitter: ingewijde van Omtzigt heeft de memo bewust gelekt

Niet iemand aan de kant van het CDA-partijbestuur of de door Liesbeth Spies geleide commissie die de verkiezingsnederlaag onderzoekt hebben de 76 pagina’s tellende memo van Pieter Omtzigt gelekt, maar iemand uit z’n eigen entourage. Dat heeft CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij gezegd in hetzelfde Zoom-gesprek met CDA-leden waarin Wopke Hoekstra medische informatie over de opgestapte christendemocraat deelde.

Volgens Van Rij waren de exacte woorden van Omtzigt tegen hem: “Helaas Marnix, iemand uit de kring waarmee ik het document heb gedeeld, heeft het naar de pers gestuurd.”

De memo van Omtzigt was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen, aangezien het Kamerlid en zijn partij al enige tijd overhoop liggen. In het rapport beschuldigt de christendemocraat zijn partij ervan geen eigen principes meer te hebben, maar het hele verkiezingsprogramma te laten bepalen door donateurs en planbureaus. Ook zou Hugo de Jonge op onheuse wijze uit het lijsttrekkerschap gezet zijn.

CDA-prominenten wilden de beschuldigingen niet ondersteunen, waarna Omtzigt de conclusie trok dat hij beter verder kan als onafhankelijk Kamerlid.