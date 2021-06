Wanstaltige Wopke Hoekstra deelt medische gegevens Omtzigt met honderden CDA’ers: ‘Hij zoekt medische hulp’

Walgelijker dan dit wordt het niet. Want dat je als CDA-leider medische informatie deelt over een (oud-)Kamerlid van je partij, puur en alleen om hem te beschadigen en jezelf in een beter licht te plaatsen, is héél erg. Toch is dat precies wat Wopke Hoekstra deed in een Zoom-call met honderden partijleden. “Hij had gezegd,” aldus Hoekstra in dat gesprek over Pieter Omtzigt, “‘Ik moet zestien weken rust houden, en ik moet ook medische hulp zoeken’.” Dit is een gróf schandaal.

Dinsdagavond was er een Zoom-vergadering met honderden “prominente” CDA’ers én partijvoorzitter Marnix van Rij én fractieleider Wopke Hoekstra. Helaas voor de heren waren journalisten van het ANP en het Nederlands Dagblad er ook bij. Die hadden via een bron de inloglink namelijk ontvangen.

Wat zij zagen en hoorden was ronduit schokkend. Want in een poging om Omtzigt zo zwart mogelijk te maken vertelde Hoekstra volgens de aanwezige journalisten dat Omtzigt hem privé had verteld dat hij “medische hulp” moest zoeken. “Ik overdrijf niet als ik zeg dat er de afgelopen maanden vele tientallen uren zijn geïnvesteerd in het contact met Pieter. Omdat wij zo graag met de hele familie verder willen,” aldus Hoekstra in wat duidelijk een poging was om zijn eigen straatje schoon te vegen.

“Hij had gezegd: ‘Ik moet zestien weken rust houden, en ik moet ook medische hulp zoeken.’ Daarna zou hij zich weer bij ons voegen,” ging Hoekstra verder. “Dat het desondanks niet gelukt is weer bij elkaar te komen, is zeer teleurstellend. We zullen als fractie door deze heel lastige fase moeten heenkomen.”

Dit is beschamend. Dit soort informatie hoor je niet met anderen te delen – en al helemaal niet met honderden anderen. Dat je zoiets bespreekt, als Hoekstra zijnde, met één of twee belangrijke adviseurs – iedereen kan dat begrijpen. Maar het gaat hier om een gesprek met honderden deelnemers. Daarin deponeert hij dus gewoon even de beschuldiging (want dat is het) dat Omtzigt zo in de war zou zijn, dat hij “medische” oftewel psychologische hulp nodig heeft.

Dit is een grof schandaal – en met deze ene uitspraak heeft Hoekstra niet alleen bewezen dat hij kwaadwillend is, maar ook dat hij per direct moet opstappen als leider van zijn partij.

Oh, en ja, die Hoekstra ontkent natuurlijk dat hij dit gezegd heeft. Blijkbaar moeten wij dus geloven dat CDA-vriendelijke media dit soort uitspraken verzinnen. Terwijl ze zelf bij de online vergadering waren.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Houd toch op, Wopke. Je bent een achterbaks mannetje. Je hebt wel degelijk gesproken over de medische status van Omtzigt, tegenover honderden CDA’ers. Raap je resterende eergevoel bij elkaar en stap, in navolging van de door jou zo belasterde Pieter Omtzigt, gewoon op.