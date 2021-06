Column Jan Bennink: ‘Eerst kwamen ze voor de christenen’

In dit nieuwe gedicht levert Jan Bennink op poëtische wijze commentaar op de manier waarop woke-activisten achter andersdenkenden aangaan, maar ook over zijn eigen reactie op de verschillende heksenjachten die de laatste jaren gevoerd zijn in naam van gelijkheid en diversiteit. De verrassende conclusie is niet dat hij er zwákker uit gekomen is, maar sterker. Ook dit gedicht verscheen eerst op JanBennink.com.

Eerst kwamen ze voor de christenen.

Ik begon de Bijbel te lezen.

Toen kwamen ze voor onze families.

Ik omhelsde vrouw en kinderen.

Toen kwamen ze voor onze tradities.

Ik wierp ankers in mijn bronnen.

Toen kwamen ze voor de mannen.

Ik koos zwaardere gewichten.

Toen kwamen ze voor de blanken.

Ik zag mensen achter kleuren.

Toen kwamen ze voor de boeken.

Ik begon er een te schrijven.

Toen kwamen ze voor de koppigen en de eigenwijzen.

Het werden mijn vrienden.

En toen ze uiteindelijk voor mij kwamen

en dachten dat ik zwak was,

was ik sterker dan ooit.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!