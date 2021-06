D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma loopt zonnesteek op bij vaccinatie: ‘Leve de route aanwijzers en boekjestempelaars!’

Als je wilt weten hoe enorm mensen aan het doordraaien zijn wat het nieuwe coronavirus betreft, en zelfs inzake de coronavaccins, hoef je alleen maar even te lezen wat D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma nu op Twitter heeft gegooid. Want deze man is overduidelijk helemaal doorgeslagen. Van het padje. Om niet te zeggen, knettergek.

Er zijn mensen die blij zijn als ze ingeënt worden tegen het coronavirus dat uit China is gekomen en daar mogelijk in een lab ontwikkeld is. Ja, ik gooi dat er maar even in hier, want we moeten daar hardop over spreken, anders komen die Chinezen er misschien nog mee weg ook.

Afijn, die mensen kunnen af en toe heel overdreven blij reageren. Dat je angst hebt voor het virus oké, dat is te begrijpen. Of dat je opgelucht bent als je denkt dat een inenting betekent dat je binnenkort weer meer kan doen, ja, dat is ook wel te bevatten. Maar dat je vervolgens als Kamerlid zijnde deze tweet online zet? Dat is geschift. En dan druk ik me nog netjes uit ook.

Leve de wetenschappers,

leve de route aanwijzers,

leve de afspraak controleurs,

leve de prikkers,

leve de gele boekje stempelaars! Gevaccineerd! — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) June 8, 2021

Hoe. Krijg. Je. Het. Uit. Je. Vingers? Echt. Welk weldenkend mens denkt bij zichzelf: weet je wat ik even op Twitter ga zetten? Een tekst zoals ze die scandeerden in de tijd van Mao Zedong in China, of zoals ze nu nog steeds dagelijks doen in Noord-Korea als de Grote Kleine Leider langskomt.

Wie denkt zoiets nou, laat staan dat hij of zij het nog daadwerkelijk doet ook?

Er is echt iets heel ernstigs mis met mensen zoals coronafeestvarken Sjoerd Sjoerdsma.

