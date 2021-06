DDR-kabinet probeert snel controversiële Stasi-wet erdoor te jagen: ‘NCTV moet burgers online kunnen volgen’

Een verregaande nieuwe wet van het kabinet krijgt werkelijk van ie-de-reen kritiek. Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, Vrijschrift en Waag: allemaal kraken ze enorme noten over een ‘heftig en omstreden wetsvoorstel’ van het kabinet dat het voor de NCTV mogelijk moet maken om burgers online te kunnen volgen.

Nadat NRC onthulde dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) online burgers volgde terwijl dat in strijd was met de wet, komt het kabinet nu snel met een wetsvoorstel die dat soort praktijken legaal moet maken. En in plaats van de gebruikelijke vier weken tijd die organisaties krijgen om het wetsvoorstel door te nemen en te bekritiseren, krijgen ze nu maar vijf dagen, meldt RTL Nieuws. Een regelrechte schande.

Nieuwe bestuurscultuur? Meer oog voor macht en tegenmacht? Vergeet het maar. Het demissionaire kabinet probeert in alle haast een lek te dichten dat door justitieminister Ferd Grapperhaus werd omschreven als een ‘juridische kwetsbaarheid’. “Met deze wet installeren we een nieuwe geheime dienst die specifiek het maatschappelijk middenveld in de gaten houdt”, zegt Merel Koning van Amnesty International tegen RTL Nieuws.

Het kabinet lijkt geen enkel oog te hebben voor de consequenties van het online bespieden van burgers door de NCTV. En dat is vreemd, want die organisatie ging nog veel verder dan alleen ‘meekijken’ en probeerde ook actief meningen van burgers te beïnvloeden. Dat is allemaal geen probleem voor het kabinet, die zijn zelf namelijk ook altijd bezig met beeldvorming.

Het is ook werkelijk te dom voor woorden om een wet van deze aard er op zo’n manier doorheen te willen drukken. Het vertrouwen in de overheid en het demissionaire kabinet is al ongekend laag (vind je het gek met al die schandalen van afgelopen tijd?) en dan zetten ze zo’n enorm idiote stap.

Er is echt maar één conclusie mogelijk: dit demissionaire kabinet heeft echt lak aan alles, leert niet van fouten, wil ook niet leren van fouten en gaat gewoon op dezelfde burgerpestende voet verder alsof er niets gebeurd is. Met binnenkort een nieuwe spionagedienst die ons online onze privacy schendt en ons het leven zuur maakt. Geweldig, hoor!